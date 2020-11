Xiaomi pronkt met een nieuwe intrekbare smartphonelens van 120 mm

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De smartphonefotografie is de afgelopen jaren enigszins platgeslagen, althans in de mainstream, waarbij Samsung en Apple eerdere successen consolideerden met softwareverbeteringen en kleine veranderingen in hun nieuwste serie vlaggenschiptelefoons.

Alleen omdat de grote spelers in het openbaar geen grote stappen zetten, wil dat nog niet zeggen dat er achter de schermen niet veel ontwikkeling plaatsvindt, zoals blijkt uit een stiekeme piek die Xiaomi heeft gegeven via zijn Twitter-feed.

De korte clip pronkt met een nieuwe intrekbare cameralens van 120 mm die is gebouwd voor een smartphoneconcept, waarbij de ultrabrede lens wordt gebruikt waar gebruikers nu meer aan gewend raken, en deze een flinke boost geeft.

Geïnspireerd door traditionele camera-ontwerpen, introduceren we u nu de 120 mm-equivalente intrekbare lens met groot diafragma! Geoptimaliseerd met een groter diafragma en een verbeterde stabilisator, kunt u nu betere portretten en fotos bij weinig licht maken. #InnovationForEveryone pic.twitter.com/VxzdlH24hI - Xiaomi (@Xiaomi) 10 november 2020

Dat intrekbare ontwerp is duidelijk bekend bij degenen die gewone cameras gebruiken, maar is om verschillende redenen afwezig in het ontwerp van smartphones, waaronder kwetsbaarheid en waterdichtheid. Die hindernissen blijven bestaan, wat waarschijnlijk de reden is waarom Xiaomi dit stukje technologie laat zien in plaats van het stil te houden voor een toekomstige telefoon.

Toch geeft het ons hoop dat er grotere stappen op komst zijn op het gebied van mobiele fotografie - intrekbare diafragmaopeningen zouden zeker in die categorie passen.

Geschreven door Max Freeman-Mills.