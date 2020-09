Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Niet iemand die dingen halveert, Xiaomi heeft drie nieuwe telefoons aangekondigd in zijn T-lijn van betaalbare vlaggenschipapparaten: de Mi 10T, Mi 10T Lite en Mi 10T Pro.

De follow-up van misschien wel de beste telefoon tegen gemiddelde prijs die je zou kunnen kopen - dat is de Mi 9T Pro, waar we dol op waren bij de herziening in 2019 - het is een voor de hand liggende categorie voor Xiaomi om hard in te drukken, omdat elk van deze telefoons een schuurbelasting biedt van specificatie voor redelijke vraagprijzen.

Samengevat: de Mi 10T is een betaalbaar vlaggenschip, gebaseerd op de hoogwaardige Qualcomm Snapdragon 865-processor; de Mi 10T Pro voegt een 108-megapixelcamera toe aan de mix (naast enkele andere aanpassingen, zoals meer RAM); terwijl de Mi 10T Lite de hardware verlaagt tot Snapdragon 750G. Alle drie de apparaten zijn geschikt voor 5G.

Alle drie de handsets worden geleverd met een 6,67-inch scherm, die allemaal zijn voorzien van snelle verversingspanelen - de Lite is 120Hz, de 10T en Pro bieden beide 144Hz - voor een supervloeiende ervaring.

De prijs is waar deze Mi-handsets echter echt in de smaak zullen vallen. De Mi 10T Pro kost vanaf € 599, de Mi 10T vanaf € 499, de Mi 10T Lite vanaf € 279. Dat is veel hardware voor niet veel geld.

Geschreven door Mike Lowe.