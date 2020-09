Xiaomi Mi 10 vs Mi 10T: wat is het verschil?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Er is geen tekort aan Xiaomi Mi-telefoons: het originele vlaggenschip Mi 10 wordt geflankeerd door de camera-versterkte Mi 10 Pro , of er is een meer budget Mi 10 Lite met hardware met lagere specificaties.

Nu is er een nieuw model op de markt * : de Xiaomi Mi 10T. Dit model zet de meer-voor-minder-aanpak van het Chinese bedrijf voort en levert een vlaggenschipervaring tegen een verlaging van de prijs. Maar neemt de T veel weg van wat de originele telefoon geweldig maakte om aan zijn vraagprijs te voldoen? Hier is hoe ze vergelijken.

* Ok, er zijn dus drie modellen: de Mi 10T, Mi 10 Lite en Mi 10T Pro . De laatste zullen we waar relevant bespreken - maar het is eigenlijk alleen de camera-afdeling waar het Pro-model uitblinkt.

Mi 10: 162,5 x 74,8 x 9 mm / 208 g

Mi 10T: 165,1 x 76,4 x 9,3 mm / 216 g

Mi 10: Coral Green, Twilight Grey, Peach Gold

Mi 10T: Cosmic Black, Lunar Silver

Mi 10: vingerafdrukscanner onder het scherm

Mi 10T: aan de zijkant geplaatste vingerafdrukscanner

Er is heel weinig visueel verschil tussen de telefoons: zowel Mi 10 als Mi 10T zijn gebouwd met Gorilla Glass 5 voor- en achterpanelen en een ondersteunend aluminium frame. U doet geen afbreuk aan de bouwkwaliteit bij het kopen van het T-model.

Het grootste verschil is dat de Mi 10T de vingerafdrukscanner naar de aan / uit-knop aan de zijkant van de telefoon verplaatst, het is geen geavanceerdere scanner onder het scherm zoals te vinden in de originele Mi 10.

Mi 10: 6,67-inch Super AMOLED, 19,5: 9 beeldverhouding

Mi 10: vernieuwingsfrequentie van 90 Hz, resolutie van 1080 x 2340

Mi 10T: 6,67-inch IPS LCD, 19,5: 9 beeldverhouding

Mi 10T: verversingssnelheid van 144Hz, resolutie van 1080 x 2340

Hier zou je kunnen denken dat we de dingen een beetje achterstevoren hebben opgesomd - omdat de Mi 10T een snellere verversingssnelheid heeft dan de originele Mi 10. De T heeft een 144Hz-verversing, wat hem op één lijn brengt met de huidige best-to-market gaming telefoons. De originele Mi 10 heeft een verversingssnelheid van 90 Hz.

De schermtechnologie is echter niet hetzelfde. De originele Mi 10 gebruikt een OLED-paneel, wat diepere zwarttinten en rijkere kleuren zou moeten betekenen dan het LCD-paneel van de 10T.

Anders werken de twee op dezelfde schaal, beeldverhouding en resolutie van 6,67 inch. U verliest dus niet echt bij het kopen van de 10T - het is de vraag of het schermtype belangrijker voor u is dan de verversingssnelheid.

Mi 10: Quad achteruitrijcamera instellen

108 MP main (Samsung GM1), f / 1.7 diafragma, optische stabilisatie (OIS) 13 MP ultrabreed, f / 2.4 2 MP dieptesensor 2 MP macro, f / 2.4

Mi 10T: Drievoudige camera-instelling achteraan

64 MP hoofd-, f / 1.9-diafragma 13 MP ultrabreed, f / 2.4 5 MP-macro, f / 2.4

Mi 10: 20MP selfie-camera, f / 2.0

Mi 10T: 20 MP selfiecamera, f / 2.2

De Mi 10 is een beetje een pronkstuk met zijn quad-camera aan de achterkant en de 108-megapixel-shooter. Dat gezegd hebbende, de Mi 10T Pro - het model waar we tot hier nauwelijks over gesproken hebben - heeft ook die 108 MP hoofdcamera, alleen in plaats daarvan in een drievoudige camera-opstelling (het lijkt misschien op een opstelling met vijf cameras, maar dat is het niet). De standaard Mi 10T heeft ondertussen dezelfde drievoudige setup, maar verlaagt in plaats daarvan de hoofdcamera tot 64 MP.

We denken echt dat het zes van de een is, een half dozijn van de ander. Zulke cameras met ultrahoge resolutie in telefoons leiden enigszins af van wat er echt toe doet: de beelden. En aangezien elk van deze telefoons vier fotodiodes gebruikt om één pixel in en beeld te creëren, wordt die resolutie sowieso teruggebracht tot een kwart (alleen voor de belangrijkste cameras).

Wat betreft de andere lenzen aan boord: als de Mi 10 zijn dieptesensor zou verliezen, zou je het niet merken, omdat de macrolens zowel voor close-up als voor diepte zou kunnen zorgen als dat nodig was. Dus nogmaals, je loopt niet echt iets mis door te kiezen voor de 10T - behalve dat er geen optische beeldstabilisatie is.

Mi 10: 4.780 mAh batterijcapaciteit, 30 W snel opladen

Mi 10T: batterijcapaciteit van 5000 mAh, snel opladen van 33 W.

Mi 10: Qualcomm Snapdragon 865, 8GB / 12GB RAM

Mi 10T: Qualcomm Snapdragon 865, 6GB / 8GB RAM

Mi 10: 128 GB / 256 GB opslagopties, geen microSD-uitbreiding

Mi 10T: alleen 128 GB opslag, geen microSD

Beide apparaten: 5G-connectiviteit

De hardware is sterk vergelijkbaar voor zowel Mi 10 als Mi 10T. Omdat de Mi 10 Lite de taken met lagere specificaties op zich neemt, lijdt de Mi 10T niet aan een snee - hij heeft dezelfde hoogwaardige Snapdragon 865-processor onder zijn omhulsel als in de originele Mi 10. Het enige verschil is dat de twee specificatie-opties van de 10T minder RAM hebben.

Omdat de Mi 10T een smidgen groter is dan de Mi 10, is er ook meer ruimte om te voorzien in een iets grotere batterijcapaciteit, wat nuttig zou moeten zijn voor een lange levensduur.

Beide apparaten: Android 10 OS, MIUI 12-interface

Xiaomis MIUI 12, of je het nu weet of niet, is de re-skin die bovenop het Android 10-besturingssysteem van Google staat. Alle Google Play-services en -winkels zijn hier beschikbaar, dus geen beperkingen.

Mi 10: $ N / A / £ 799 / € 799

Mi 10T: $ N / A / £ TBC / € 499

En dus naar de prijs. De Mi 10T wordt verkocht vanaf € 499, waarmee het bijna de helft is van de vraagprijs van de oorspronkelijke Mi 10. Wat verlies je? Niet veel: de camera heeft een lagere resolutie, er is geen dieptesensor, het scherm is een lcd-scherm, er is minder RAM en de vingerafdrukscanner beweegt naar de aan / uit-knop aan de zijkant. Maar het heeft een snellere verversingssnelheid en een grotere batterijcapaciteit. Sluit nauwelijks een compromis, gezien hoeveel goedkoper het is.

Xiaomi verkoopt geen telefoons in de VS, dus we hebben geen prijs voor dat gebied, terwijl de prijs in het VK op het moment van schrijven nog steeds TBC is.

Geschreven door Mike Lowe.