De specificaties van Xiaomi Mi 10T en Mi 10T Pro zijn volledig uitgelekt

(Pocket-lint) - Slechts een paar dagen voor de lancering zijn de volledige specificaties van zowel de Xiaomi Mi 10T als de Mi 10T Pro gelekt, inclusief details over de processor, de batterijcapaciteit en het verschil tussen de twee modellen.

Een deel hiervan is geen nieuwe informatie, aangezien het relatief recentelijk is gelekt, maar het is waarschijnlijk de eerste keer dat we alle sleutelnummers voor de twee modellen naast elkaar hebben gezien.

Beide telefoons hebben - als het lek klopt - een 6,67-inch LCD-scherm met fullHD + resolutie. Ze hebben ook allebei een 20: 9-verhouding, een DCI-P3-kleurengamma en een indrukwekkend klinkende 144Hz-verversingssnelheid.

Beide telefoons hebben zelfs dezelfde Snapdragon 865-processor en 5000 mAh-batterij, compleet met snelladen van 33 W.

Dus wat is het verschil? In wezen zijn het alleen de cameras die de Pro een beetje meer hoge specificaties maken dan zijn niet-Pro-broer of zus.

De Pro heeft een 108 megapixel primaire camera naast een 13 megapixel ultrabrede en een 5 megapixel macrolens. De niet-Pro heeft een 64 megapixel primair, maar dezelfde ultrawide en macro.

Beide telefoons zijn uitgerust met dezelfde snelle LPDDR5 RAM en UFS 3.1 opslag, maar de opslagvarianten verschillen wel. De twee modellen hebben 8GB / 128GB-modellen, maar de Pro heeft ook een 8GB / 256GB-versie.

Andere kleine stukjes informatie zijn onder meer een IR-blaster aan de bovenkant voor tv-bediening, een aan de zijkant gemonteerde vingerafdruksensor en twee stereoluidsprekers.

We krijgen meer informatie tijdens het lanceringsevenement dat plaatsvindt op woensdag 30 september.

