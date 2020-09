Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Xiaomi Mi 10 Pro is een geweldig vlaggenschiptelefoon - en zijn betaalbare afgeleide, de Mi 10T, komt eind september 2020 uit.

Dus wat kun je verwachten van de aanstaande betaalbare kampioen en hoe kun je het onthullingsevenement bekijken?

De Mi 10T wordt onthuld op 30 september 2020. De tijd is bevestigd als 22:00 Beijing-tijd (CST). Dit zijn de wereldwijde tijden, zodat u weet wanneer u moet afstemmen:

West Coast USA: 07:00 (PDT)

Oostkust VS: 10:00 (EDT)

VK: 15:00 uur (BST)

EU: 16:00 (CEST)

India: 19:30 uur (IST)

Xiaomi heeft tot nu toe alleen de timing bevestigd, niet de specifieke stream. Maar als je afstemt op het officiële YouTube-kanaal van Xiaomi, kun je het daar bekijken - de banner bovenaan de pagina bevestigt dit, met YouTube, Twitter, Facebook en meer symbolen die worden weergegeven.

Een paar weken voor het lanceringsevenement lekten de specificaties van de Mi 10T en Mi 10T Pro online . Hoe nauwkeurig dat is, kunnen we echter niet bevestigen.

Het is duidelijk dat Xiaomi op zoek is naar specificaties van de bovenste plank voor een lage prijs, met het Qualcomm Snapdragon 856-platform naar verluidt in gebruik (op beide apparaten). Voor het Pro-model is er ook een hoofdcamera van 108 megapixels, een batterijcapaciteit van 5000 mAh en een verversingssnelheid van 144 Hz.

Het lijkt erop dat de Mi 10T Pro zich opmaakt om het best-in-class betaalbare sub-vlaggenschip te worden om te kopen - in de voetsporen treden van zijn machtig indrukwekkende Mi 9T Pro-voorganger .

Geschreven door Mike Lowe.