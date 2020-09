Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De tweede telefoon uit de Poco X-serie van 2020 komt eraan - slechts zes korte maanden na de X2 - en hier kun je de lancering van de X3 NFC bekijken om alle details te weten te komen over het nieuwste apparaat van de Xiaomi-uitloper.

Het vindt online plaats op 7 september. De keynote begint om 20.00 uur (Chinese standaardtijd). Dit zijn de verschillende lokale tijden:

VK: 13:00 uur (BST)

Europa: 14:00 (CEST)

Oostkust VS: 08:00 (EDT)

Westkust VS: 05:00 (PST)

Poco Global zal de X3-onthulling livestreamen op YouTube - je kunt de video helemaal bovenaan deze pagina bekijken.

Er is ook een Twitter-uitzending en Facebook-optie als die de voorkeur hebben.

Hoewel er voorafgaand aan het live-evenement niet veel is onthuld over de telefoon, verwachten we niet dat de X3 zo anders zal zijn dan de X2 - voornamelijk vanwege de korte periode tussen de twee lanceringen.

Qualcomm had aangekondigd dat het met Poco zal samenwerken om de Qualcomm Snapdragon 723G-chipset te lanceren, dus dat wordt naar verwachting het grote verkoopargument voor de X3.

Oh, en zoals de naam al doet vermoeden, zit er NFC (Near Field Communication) in dit apparaat. Vreemd om het in de naam van het product te zetten, maar daar gaan we.

Na het evenement zullen we meer details naar de site brengen. Bekijk deze ruimte.

Geschreven door Mike Lowe.