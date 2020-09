Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi is van plan nieuwe telefoons toe te voegen aan de Mi 10-serie, waarvan velen verwachten dat het bedrijf overgaat op de naam Mi 10T.

Hoewel de volledige details voor toekomstige apparaten niet zijn bevestigd, begint Xiaomi de hype op te bouwen door enkele details te delen. Ten eerste weten we dat het een 5G-telefoon gaat worden en we weten dat het een telefoon uit de Qualcomm Snapdragon 700-serie wordt.

Xiaomi zegt dat het het "aanstaande gloednieuwe Snapdragon 7-Series 5G Mobile Platform" zal gebruiken. Dat sluit waarschijnlijk de Snapdragon 765 uit die in een aantal telefoons zit, maar het kan verwijzen naar de Snapdragon 768G. Dat werd aangekondigd in mei 2020, dus het is niet "gloednieuw", het komt alleen minder vaak voor.

Natuurlijk opent Qualcomm IFA 2020 met een keynote speech en dat zou de aankondiging kunnen zijn van een nieuw 700-serie platform. Op dit moment weten we het gewoon niet.

We gaan in september een nieuwe 5G-smartphone lanceren en deze begint vanaf £ 2XX!

Als nieuw lid van onze # Mi10- serie zal het de eerste zijn met een aankomend gloednieuw Qualcomm Snapdragon 7-serie 5G mobiel platform. Geweldige prijs-kwaliteitverhouding om # 5GForEveryone toe te staan ! pic.twitter.com/YUhOVM0Bpg - Xiaomi UK - # From10ToInfinity (@XiaomiUK) 1 september 2020

Naast de hardware heeft Xiaomi ook beloofd dat de prijs "begint bij £ 2xx", terwijl hij elders zegt dat hij "onder de € 300 zal liggen", dus we zijn zeker aan de betaalbare kant van de markt.

De grote vraag is hoe Xiaomi dit nieuwe toestel wil laten onderscheiden van de bestaande Mi 10 Lite , een betaalbaar Snapdragon 765 toestel dat al verkrijgbaar is.

Wat betreft de lancering zelf, we weten dat dit ergens in september zal gebeuren, maar de exacte datum moet nog worden bevestigd. Wat we wel weten, is dat het wereldwijd beschikbaar zal zijn.

Geschreven door Chris Hall.