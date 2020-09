Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Pas begin 2020 keerde Poco terug met zijn X2 . Nu heeft het Xiaomi-zijtakbedrijf de volgende stap in zijn X-serieplan onthuld: de X3 NFC.

Zoals je waarschijnlijk kunt voorspellen, verschilt het niet enorm van zijn voorganger - er zit tenslotte maar zes maanden tussen de twee - in plaats van dat de nieuwere handset wordt gebruikt als het vaartuig om de Qualcomm Snapdragon 723G-processor te lanceren, naast enkele andere tweaks.

Hier is alles wat u kunt verwachten van de Poco X3 NFC.

Afmetingen: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,4 mm / Gewicht: 215 g

Afwerkingen: Shadow Grey, Cobalt Blue

Corning Gorilla Glass 5 voorkant

3,5 mm koptelefoonaansluiting

Dubbele stereoluidsprekers

USB-C opladen

NFC

Het behoeft geen betoog dat de X3 beschikt over NFC-technologie, zoals gebruikt voor betalingen en snelle Bluetooth-connectiviteit. De aanwijzing zit in de naam, toch?

Daarnaast is er een 3,5 mm koptelefoonaansluiting voor bedrade koptelefoons, terwijl de dikte iets hoger is dan bij zijn voorganger - dat komt door de grotere batterijcapaciteit - maar dat voegt slechts 10 gram toe aan het totale gewicht.

Het is een goed uitziende handset met een minimale zijrand, geen inkeping op het scherm om in de weg te zitten (slechts een enkele perforatie in het midden bovenaan) en twee afwerkingen in grijs of blauw.

6,67-inch LCD-scherm

1080 x 2400 pixels

120Hz verversingssnelheid

450nits helderheid

De headline-functie van de Poco X3 NFC is dezelfde als die van zijn voorganger: een 6,67-inch paneel met een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz, dat een vlaggenschipschermervaring biedt.

Dit is echter een LCD-paneel, geen OLED, en het heeft ook geen Quad HD-resolutie. Vandaar dat Poco geschikt is als een sub-vlaggenschip, net zoals we zeiden van zijn voorganger.

Qualcomm Snapdragon 732G, 6 GB RAM

64 GB / 128 GB, microSD-uitbreiding

5,160 mAh batterijcapaciteit

33W snel opladen

Zoals we hierboven al zeiden, is de X3 NFC de eerste die de Qualcomm SD732G-processor gebruikt. Dit is geen topklasse SD865-gebied, wat prima in balans is met de rest van de specificatie, en er is nog steeds geen 5G-connectiviteit.

Het wordt ook geleverd met wat Poco LiquidCool noemt, een vloeistofkoelsysteem, om die processortemperatuur onder controle te houden en oververhitting te voorkomen wanneer je hem belast met de nieuwste games en apps.

Het grote schermoppervlak betekent dat er ook voldoende ruimte is om in een grote batterij te persen, hier is het een enorme 5160 mAh. De X2 had een 4.500 mAh-batterij, dus dat is een behoorlijk grote sprong die een langere levensduur per lading mogelijk zou moeten maken.

En als het op opladen aankomt, komt het snelladen van 33 W goed van pas.

Quad cameras achteraan: Hoofdformaat: 64 megapixels, diafragma van f / 1.9 Sony IMX682 sensor Groothoek (13 mm): 13 MP, f / 2.2 Macro: 2 MP, f / 2.4 Diepte: 2 MP, f / 2.4

Voor camera: Hoofd: 20 MP, f / 2.2



De Poco X3 NFC heeft vier cameras aan de achterkant, net als zijn X2-voorganger. Hoewel twee hiervan een lage resolutie hebben voor macro- en dieptedetectie, is dit de belangrijkste sensor op grotere schaal die het meest interessant is.

Deze sensor heeft niet alleen een hoge resolutie van 64 megapixels, hij is ook groter dan gemiddeld, wat zorgt voor grotere pixelsites en een verbeterd kwaliteitspotentieel. De standaarduitvoer is een kwart van de volledige resolutie, bij 16 MP, met behulp van een vier-in-één verwerkingsmethode om de kwaliteit verder te verbeteren. Het oppervlak van de sensor gebruikt ook elke pixel voor autofocus met fasedetectie, voor betere bediening bij weinig licht.

De ultragroothoekcamera met 13 megapixels verhoogt ook de resolutie en kwaliteit ten opzichte van zijn X2-voorganger. Kleine stapjes, maar toch stappen vooruit.

Aan de voorkant heeft Poco vastgehouden aan een enkele selfie-camera van 20 megapixels, waarbij de 2 MP-dieptesensor die deel uitmaakte van het vorige X2-model werd gedumpt. Dat ziet er wat ons betreft veel netter uit.

£ 199 / £ 249

Waar de X3 NFC echt aanspreekt, is met zijn vraagprijs. In het VK is het 64 GB-model vanaf 17 september verkrijgbaar voor slechts £ 199 (€ 220 / $ 260) (op Amazon en Mi.com). Er is ook een model van 128 GB met een vraagprijs van £ 249 - hoewel dat tot 8 oktober 2020 in de aanbieding is voor £ 229.

Geschreven door Mike Lowe.