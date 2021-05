Wie is Xiaomi en welke telefoons en apparaten verkoopt het?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Xiaomi lanceerde in 2018 in het VK als onderdeel van een uitbreiding naar meer delen van de wereld, en drong rond dezelfde tijd Europa binnen.

Het bedrijf zal veel technologiefans bekend zijn, een van een aantal Chinese bedrijven die de gevestigde merken zoals Samsung willen uitdagen en de schoenen van het in verval geraakte Huawei willen opvullen - vooral in smartphones.

Maar wie is Xiaomi, welke telefoons biedt het en moet je enthousiast zijn?

Xiaomi - 小米 - betekent letterlijk groene gierst of kleine rijst, een hoofdbestanddeel van het Chinese dieet. Het woord Xiaomi is eigenlijk de verengelste versie van de Chinezen, vertelt Xiaomi ons.

Het ietwat ongemakkelijke ding is fonetisch "X" is meestal "ex" of "zee" in het Engels, en het is geen van die geluiden, het is in plaats daarvan een "sh".

De gemakkelijkste manier om het te benaderen, is door het woord op te splitsen in Xiao-mi. Het "mi" -gedeelte is gemakkelijk, het is als "ik", dus dat kunnen we vergeten.

Xiao is als het "show" -gedeelte in het woord "douche" (niet zoals show zoals in Broadway). Het is het centrale geluid dat het probleem veroorzaakt - zoals "ow, ik heb mijn duim geraakt".

Zet de twee delen bij elkaar en je hebt Xiaomi - Shh-ow-mi.

Xiaomi is een Chinees bedrijf opgericht in 2010 dat zichzelf zou beschouwen als een softwarebedrijf. Het bedrijf, gevestigd in Beijing, werd opgericht door miljardair en ondernemer Lei Jun, die voorheen CEO was van Kingsoft, een softwaregigant, achter applicaties zoals WPS Office.

Een van de eerste ondernemingen van Xiaomi was MIUI, ROM-software voor Android-telefoons, in een tijd dat Android niet helemaal klantvriendelijk was. Het bedrijf bouwde zijn reputatie op en verwierf fans met smartphones met regelmatige updates en een community-based aanpak, waarbij software centraal staat. MIUI werkt nog steeds op de meeste Xiaomi-telefoons.

Het bedrijf biedt nu een volledig assortiment smartphones aan waar het het meest bekend om is, maar biedt ook een breder ecosysteem aan toestellen. Veel van de Xiaomi-apparaten zijn gemaakt door derden, maar Xiaomi investeert en ondersteunt in deze externe bedrijven om deze producten op de markt te brengen.

Een van de grondbeginselen van Xiaomi is dat goede technologie je niet veel geld mag kosten en het bedrijf belooft niet meer dan 5 procent winst te maken op de verkoop van hardware, wat vaak echt concurrerende prijzen betekent.

Xiaomi-telefoons hebben veel meer te bieden dan alleen Xiaomi. Xiaomi heeft, ondanks dat het een goedkoper merk is dan velen, een budgetmerk, genaamd Redmi. De "mi" hier verbindt deze merken met elkaar.

Xiaomi staat ook achter het gamingmerk Black Shark en biedt zeer competitieve gametelefoons.

Pocophone is een ander Xiaomi-merk, waarbij Pocophone wordt gebruikt als de telefoon voor telefoonliefhebbers - minder modellen, maar gericht op de belangrijke details.

Xiaomi-telefoons zijn overal verkrijgbaar in het VK en verkopen rechtstreeks via Mi.com, waar het bedrijf vaak verkoop organiseert voor mensen die SIM-gratis willen kopen, evenals via reguliere retailers zoals Amazon.co.uk en andere telefoonwinkels.

Xiaomi-apparaten zijn ook op contract verkrijgbaar bij Three en Vodafone.

Xiaomi-telefoonnummers weerspiegelen over het algemeen het jaar waarin ze werden gelanceerd, maar de release van telefoons is niet in alle regios hetzelfde, dus er zal vaak één model beschikbaar zijn in India of het vasteland van Europa dat niet in het VK is, evenals verschillende benamingen en specificaties in verschillende territoria.

Over het algemeen is dit hoe de jaren en cijfers overeenkomen, waardoor u een idee krijgt van hoe recent modellen zijn:

Mi 11 familie - 2021

Mi 10 familie - 2020

Mi 9-familie - 2019

Mi 8-familie - 2018

Binnen die families zijn er veel verschillende modellen: Mi 11 Lite, Mi 11, Mi 11 Pro, Mi 11 Ultra positioneringsmodellen in verschillende slots en prijzen, meestal gevolgd door T-modellen later in het jaar.

Dat betekent vaak dat je een telefoon hebt zoals de 2020 Mi 10T Pro die qua specificaties en prestaties redelijk in de buurt komt van modellen uit 2021, maar nog steeds overal verkrijgbaar is en tegen concurrerende prijzen.

Redmi-telefoons volgen over het algemeen de release van Xiaomi-telefoons, vaak met talloze varianten met een indeling in Redmi en Redmi Note, waarbij de Note vaak iets krachtiger en populairder is, maar nog steeds betaalbaar.

Nogmaals, de cijfers houden de jaren bij dat die telefoons (meestal) zijn uitgebracht:

Redmi 10-2021

Redmi 9 - 2020

Redmi 8-2019

Opnieuw zijn er T-modellen die later in het jaar verschijnen, die kunnen overstappen naar het volgende jaar en veel waar voor hun geld bieden.

Om de zaken verder te verwarren, zullen sommige modellen die in sommige regios zijn gelanceerd in andere regios als Pocophone verschijnen - de Redmi K40 in China bijvoorbeeld gelanceerd als de Poco F3 in andere gebieden, maar ze houden zich over het algemeen aan het soort specificaties dat klanten willen - zoals Qualcomm Snapdragon-hardware, in plaats van MediaTek.

Black Shark is een speciaal merk voor gaming-telefoons en is veel eenvoudiger dan andere Xiaomi-merken - omdat er veel minder modellen zijn. Dat komt omdat er over het algemeen één model is, waarbij het 2021-model de Black Shark 4 is en het 2020-model de Black Shark 3.

Xiaomi biedt alles, van bagage tot fitnesstrackers, waarbij de Mi Smart Band en Mi Watch populair zijn.

Zoals we al zeiden, veel items komen uit het bredere ecosysteem, in plaats van door Xiaomi zelf te worden vervaardigd, maar ze houden vast aan hetzelfde principe van het bieden van een goede prijs-kwaliteitverhouding, terwijl ze zijn gegroeid door Xiaomis investering in het bedrijf.

Dat geldt ook voor merken als Roborock, die populaire robotstofzuigers maken.

Geschreven door Chris Hall.