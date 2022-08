Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp biedt een aantal functies binnen zijn berichten-app, van Verdwijnende Berichten tot de mogelijkheid om een bericht te verwijderen nadat je het hebt verzonden, zolang je dat maar binnen een bepaalde tijd doet.

Rapporten suggereren dat WhatsApp in zijn nieuwste bèta echter ook de mogelijkheid aan het testen is om een bericht dat je hebt verwijderd, ongedaan te maken. Het rapport is afkomstig van WABetaInfo en het wordt gezegd dat het wordt uitgerold naar sommige gebruikers op het Google Play Beta Program onder versie 2.22.18.13.

De functie wordt gezegd te zijn ontworpen voor wanneer u een bericht verwijdert in een WhatsApp-chat, maar u per ongeluk de optie "Verwijderen voor mij" selecteert, in plaats van "Verwijderen voor iedereen".

Voorlopig is er nog geen bevestiging of de functie Wis bericht ongedaan maken zal worden uitgerold naar de definitieve versie van WhatsApp, maar als dat het geval is, is hier hoe het naar verwachting zal werken.

Op basis van de WhatsApp bètaversie 2.22.18.13 voor Android moet je snel zijn om een verwijderd bericht op WhatsApp ongedaan te maken. Er wordt gezegd dat je een paar seconden hebt om een verwijderd bericht "ongedaan te maken".

Een pop-up verschijnt onderaan je scherm wanneer je een bericht verwijdert in een WhatsApp chat. Deze pop-up zal blijkbaar lezen "Bericht verwijderd" en er zal een "Ongedaan maken" knop naast staan. De pop-up blijft daar een paar seconden staan voordat hij verdwijnt. Als je "Ongedaan maken" selecteert, zal het verwijderde bericht hersteld worden.

Als de pop-up echter verdwijnt, is er geen manier om het verwijderde bericht ongedaan te maken.

We zullen deze functie bijwerken zodra ze beschikbaar is in de definitieve versie van WhatsApp. Zorg er nu echter voor dat je versie 2.22.18.13 voor Android gebruikt in het bètaprogramma van Google Play om te zien of je toegang hebt tot de functie.

Geschreven door Britta O'Boyle.