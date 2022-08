WhatsApp voegt binnenkort drie geweldige nieuwe privacyfuncties toe

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - WhatsApp heeft al een aantal privacy-functies zoals het verbergen van gelezen ontvangsten of je profielfoto voor bepaalde contacten, maar er komen er nog een paar bij waar gebruikers ongetwijfeld blij mee zullen zijn.

De eerste is de mogelijkheid om groepen stilletjes te verlaten. Sommige groepschats zijn uitstekend, maar er zijn er zeker die je wilt verlaten zodra je eraan bent toegevoegd.

Deze functie wordt voor eind augustus uitgerold naar WhatsApp-gebruikers en betekent dat wanneer je een groep verlaat, alleen de beheerders van de groep hiervan op de hoogte worden gebracht, in plaats van dat je vertrek een groot dansfeest wordt voor iedereen.

De volgende privacy-functie die deze maand wordt uitgerold is de mogelijkheid om te kiezen wie kan zien wanneer je online bent. Je kunt natuurlijk je status 'laatst gezien' verbergen en dat kon al een tijdje, maar verbergen wanneer je online bent betekent dat je je WhatsApp kunt checken zonder iemand boos te maken dat je zijn bericht niet hebt gelezen of dat je hem negeert.

Last but certainly not least is 'Schermopname blokkeren voor eenmalig bekijken van berichten'. Deze functie wordt momenteel getest en zal "binnenkort" worden uitgerold naar gebruikers, maar het zal betekenen dat degenen die berichten verzenden via de View Once-functie zich geen zorgen hoeven te maken dat het bericht of de afbeelding wordt bewaard door de persoon aan wie je het stuurt.

Ze kunnen echter nog steeds een foto van hun telefoon maken met een ander apparaat, dus houd dat in gedachten wanneer deze functie wordt uitgerold.

Bekijk voor nu onze geheime tips en trucs voor WhatsApp, die heel wat handige functies bevatten om het meeste uit de messaging-app te halen.

Geschreven door Britta O'Boyle.