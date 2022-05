Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApp biedt een aantal functies, waarvan sommige leuk en makkelijk te vinden zijn, terwijl je voor andere wat dieper in de app moet duiken.

Met de berichten-app kun je bijvoorbeeld je laatst geziene verbergen, op berichten reageren met emoji en je kunt zelfs de achtergrond voor elk contact wijzigen als je dat wilt. We hebben onze favoriete tips en trucs in een aparte rubriek behandeld, maar hier concentreren we ons op een tip die we onlangs hebben ontdekt en die we geweldig vinden.

Wist je dat het mogelijk is je WhatsApp-profielfoto te verbergen voor individuele contacten? Misschien wil je niet dat een bepaalde persoon of bepaalde mensen je foto zien, of misschien wil je de indruk wekken dat je iemand hebt geblokkeerd om hem een lesje te leren, maar wil je hem eigenlijk niet blokkeren omdat je dan niet weet of hij je een berichtje stuurt.

Hier lees je hoe je je WhatsApp-profielfoto kunt verbergen voor individuele contacten. Deze functie is beschikbaar op zowel iOS- als Android-apparaten.

De beste Black Friday & Cyber Monday US deals 2021: Sony 1000XM4, Garmin horloges en meer afgeprijsd Door Maggie Tillman · 19 mei 2022

Open de WhatsApp-app Tik op het tabblad Instellingen in de rechterbenedenhoek Tik op Account Tik op Privacy Tik op Profielafbeelding Tik op Mijn contacten behalve... Kies de contacten waarvan je niet wilt dat ze je WhatsApp-profielfoto zien Tik op Gereed in de rechterbovenhoek

Je kunt nog steeds normaal berichten versturen aan en ontvangen van de contacten die je selecteert, maar ze zien een grote cirkel met een persoonspictogram in plaats van je WhatsApp-foto.

Geschreven door Britta O'Boyle.