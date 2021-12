Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - WhatsApps functie voor verdwijnende berichten betekent dat nieuwe berichten die binnen een individuele chat worden verzonden, automatisch verdwijnen na 24 uur, zeven dagen of 90 dagen wanneer ingeschakeld.

Verdwijnende berichten is een functie die beschikbaar is op sommige andere services, zoals Signal , maar dit is hoe de functie werkt op WhatsApp , waar je op moet letten en hoe je de functie kunt inschakelen.

24 uur, zeven dagen, 90 dagen

Individuele chatbasis of alle chats

Alleen beheerders voor groepschats

Verdwijnende berichten is een functie die moet worden ingeschakeld op WhatsApp. Nadat je de functie hebt ingeschakeld, verdwijnen berichten die in een individuele of groepschat zijn verzonden na 24 uur, zeven dagen of 90 dagen, afhankelijk van wat je hebt ingesteld.

Berichten die zijn verzonden of ontvangen voordat de functie voor verdwijnende berichten werd ingeschakeld, worden niet beïnvloed, dus u kunt ze nog steeds bekijken.

De functie kan worden ingeschakeld voor alle nieuwe chats die u start of waarmee u bent begonnen, of u kunt deze inschakelen voor individuele chats en elke gebruiker binnen de individuele chat kan de functie in- of uitschakelen. In een groepschat kunnen alleen de groepsbeheerders verdwijnende berichten in- of uitschakelen.

Previews

Antwoorden

Schermafbeeldingen

Back-ups

Berichten kunnen nog steeds als voorbeeld in meldingen verschijnen als een gebruiker WhatsApp niet heeft geopend. Het voorbeeld zou echter verdwijnen wanneer WhatsApp wordt geopend.

Als je een verdwijnend bericht beantwoordt, kan het oorspronkelijke bericht na de ingestelde verdwijnperiode nog steeds in de chat verschijnen.

Als de verdwijnende berichten worden doorgestuurd naar een chat waarvoor verdwijnende berichten niet zijn ingeschakeld, verdwijnt het bericht niet in die chat en is het nog steeds zichtbaar.

Als er een back-up wordt gemaakt voordat het verdwijnende bericht verdwijnt, wordt het bericht in de back-up opgenomen, maar verdwijnende berichten worden verwijderd wanneer u herstelt vanaf een back-up.

Het is ook vermeldenswaard dat er nog steeds screenshots en fotos kunnen worden gemaakt van een verdwijnend bericht voordat het verdwijnt en dat gebruikers ook inhoud van een verdwijnend bericht kunnen kopiëren en opslaan voordat het verdwijnt.

Standaard opgeslagen

WhatsApp slaat de media die via de dienst binnenkomen standaard automatisch op bij je fotos.

Het kan worden uitgeschakeld - zie onze WhatsApp-functie voor tips en trucs voor hulp - maar dat betekent dat hoewel media en afbeeldingen zouden verdwijnen als verdwijnende berichten voor die chat zijn ingeschakeld, ze nog steeds worden opgeslagen op de telefoon van de ontvanger.

Verdwijnende berichten op iPhone of Android in- of uitschakelen:

WhatsApp openen Open de individuele chat Tik bovenaan op de naam van het contact Selecteer Verdwijnende berichten Tik op Doorgaan (indien gevraagd) Selecteer aan of uit

Verdwijnende berichten voor alle chats in- of uitschakelen:

WhatsApp openen Tik op Instellingen Tik op Account Tik op Privacy Tik op Standaard berichtentimer Selecteer 24 uur, 7 dagen of 90 dagen

Om verdwijnende berichten in een groepschat in of uit te schakelen, moet je een beheerder zijn. Als je bent:

WhatsApp openen Open de groepschat Tik op de groepsnaam bovenaan Selecteer Verdwijnende berichten Tik op Doorgaan (indien gevraagd) Selecteer aan of uit

Om verdwijnende berichten in WhatsApp Web- of Desktop-apps in of uit te schakelen:

WhatsApp Web/App openen Open de individuele chat of groep Tik bovenaan op de contact- of groepsnaam Selecteer Verdwijnende berichten Tik op Doorgaan (indien gevraagd) Selecteer aan of uit