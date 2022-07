Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - De mobiele dekking op het Londense treinnetwerk wordt uitgebreid en binnenkort zullen vijf extra stations toegang bieden. Transport for London heeft ook aangekondigd dat Virgin Media O2 en Vodafone zich hebben aangesloten bij de uitrol van de technologie door BAI Communications.

Dat betekent dat klanten van Three, EE, Vodafone en Virgin Media O2 4G-datadekking zullen krijgen tijdens hun reizen op verschillende delen van het Londense metrosysteem, ook wanneer ze in een trein in de tunnel zitten.

Telefoongebruikers hebben hun apparaten kunnen gebruiken op het oostelijke uiteinde van de Jubilee-lijn na een succesvolle proef, maar het zal worden aangevuld met dekking in Camden Town, Oxford Circus, Tottenham Court Road, Bank en Euston in de komende zes maanden.

Naar verwachting zullen delen van de Central Line tegen de zomer van 2023 in gebruik worden genomen, waarbij de West End en City connectiviteit zullen bieden in de tunnels en stations.

Ook op de pas geopende Elizabeth Line wordt nog gewerkt aan mobiele toegang.

Momenteel kunnen gebruikers in de hele Londense metro nog gebruik maken van het wifi-netwerk van Virgin Media. Dat zal vanaf april 2023 overgaan op BAI Communications. Er zijn ook plannen om in de toekomst 5G-connectiviteit aan het netwerk toe te voegen.

"Ik heb de Londenaren beloofd dat ik 4G zou leveren in het hele Londense metro-netwerk als onderdeel van mijn vastberadenheid om een beter Londen voor iedereen te bouwen - en ik twijfel er niet aan dat dit de reizen van miljoenen passagiers zal transformeren", aldus de burgemeester van Londen, Sadiq Khan.

Geschreven door Rik Henderson.