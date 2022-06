Vodafone test eerste Britse zendmast met eigen stroomvoorziening in Wales

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vodafone heeft zijn allereerste zelfaangedreven telefoonmast geactiveerd in het dorp Eglwyswrw in Sir Benfro/Pembrokeshire, Wales. Het is de eerste keer dat een dergelijke cellulaire mast in het Verenigd Koninkrijk van energie wordt voorzien, en wordt gezien als een manier waarop het bedrijf gebieden met een lage dekking en op het platteland beter kan bereiken.

Deze nieuwste 4G-mast is uitgerust met een windturbine die is gebouwd door Crossflow Energy, zonnepanelen en een accu voor de opslag van ongebruikte energie voor donkerdere/stille dagen.

Het doel van Vodafone is dat deze mast het hele jaar door kan draaien met alleen de wind, de zonne-energie en de accu om hem actief te houden.

Het bedrijf zegt dat de windturbines zelfs bij weinig wind stroom kunnen opwekken en dat dit - in combinatie met de zonne-energie en de accu - betekent dat de masten kunnen worden gebouwd zonder dat er sleuven hoeven te worden gegraven voor het leggen van elektriciteitskabels.

Dit betekent dat de masten sneller kunnen worden geïnstalleerd en opgericht dan traditionele masten, en dat ze over het algemeen beter zijn voor het milieu. Ze zijn ook stiller en veiliger voor wilde dieren dan traditionele turbines.

Het is vermeldenswaard dat deze specifieke mast een reeds actieve mast is - die in feite op het net is aangesloten - en wordt omgebouwd met de zelfvoorzienende technologie.

Vodafone zegt dat deze mast - gelegen op Home Farm in Eglwyswrw - twee jaar actief zal zijn en Vodafone zal deze proefperiode van 24 maanden gebruiken om na te gaan hoe effectief de technologie is.

Beste Amazon US Prime Day 2021 deals: Selecte deals nog steeds live Door Maggie Tillman · 15 juni 2022

De verzamelde gegevens moeten Vodafone helpen de technologie verder te verbeteren en te optimaliseren en te bepalen waar de beste locaties zijn voor dit soort masten voor verdere uitrol.

Natuurlijk is het de bedoeling dat deze mast voornamelijk gebruik maakt van de groene energie waarmee hij is uitgerust. Hij zal dan alleen stroom van het net gebruiken wanneer dat nodig is, zodat de mensen in de Eglwyswrw-gemeenschap niet zonder signaal komen te zitten.

Als de proef slaagt, zal Vodafone meer, soortgelijke masten bouwen in gebieden waar geen dekking is, om snellere en sterkere 4G-connectiviteit te brengen in gebieden die daar momenteel niet over beschikken.

Hoewel, nogmaals, toekomstige afgelegen sites zonder verbinding met het nationale elektriciteitsnet zullen een andere energiebron nodig hebben als back-up voor de momenten dat de combinatie van wind, zon en batterij het niet kan laten draaien.

Het is een veelbelovende stap van Vodafone en een die zou kunnen duiden op groenere, milieuvriendelijkere masten in de toekomst en - net zo belangrijk - mobiel signaal brengt naar plaatsen die het nodig hebben.

Geschreven door Cam Bunton.