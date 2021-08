Vodafone bevestigt herinvoering van EU-roamingkosten

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Ze zeggen dat niet al het goede voor altijd duurt en als het gaat om EU-roamingkosten , lijkt het erop dat dat nooit meer zo is.

Vodafone heeft EE gevolgd door te bevestigen dat het roamingkosten opnieuw gaat invoeren voor zijn klanten die hun telefoon in Europa willen gebruiken.

Sommige van zijn plannen zullen roaming blijven omvatten - inclusief die beschreven als "duur" - maar andere gebruikers zullen merken dat ze een vergoeding van £ 2 per dag moeten betalen om gegevens in EU-landen te gebruiken, hetzelfde als bij EE.

Pakketten zullen ook beschikbaar zijn in bundels van 8 dagen of 15 dagen, die voor de halve prijs zullen uitkomen - £ 1 per dag.

Er geldt ook een datalimiet voor redelijk gebruik, namelijk 25 GB aan roamingdata per maand.

Alle nieuwe en upgradende klanten die zich aanmelden vanaf 11 augustus krijgen de nieuwe kosten als onderdeel van hun overeenkomsten (voor specifieke abonnementen). De heffingen zelf worden echter pas in januari 2022 van kracht.

Bestaande klanten kunnen gratis dataroaming in de EU blijven gebruiken totdat hun huidige contract afloopt.

"Bestaande klanten zullen niet worden beïnvloed door deze wijzigingen zolang ze hun huidige tariefplan behouden, en roaming in de Republiek Ierland blijft voor alle klanten inbegrepen", aldus Vodafone (via de BBC ).