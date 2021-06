Vodafone introduceert Evo - een nieuw tarief met flexibele upgrades en meer

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vodafone heeft een gloednieuw tarief geïntroduceerd, genaamd Evo. Het stelt je in wezen in staat om je telefoon flexibel te upgraden en is vergelijkbaar met bijvoorbeeld O2 Refresh.

U kunt zelf bepalen hoeveel u vooraf wilt betalen en hoe lang u de rest wilt aflossen van 12 tot 36 maanden. Evo is ook te combineren met breedband met Vodafone Together .

Net als bij de andere abonnementen van Vodafone, is 5G gratis inbegrepen en kun je besparen met het abonnement als je ook een smartwatch wilt toevoegen.

Evo bevat ook Vodafones Unlimited Data Booster (gratis onbeperkte data voor een periode van 30 dagen, tot zes keer), flexibele upgrades, batterij-upgrades indien nodig en de mogelijkheid om te besparen op een nieuwe handset via Vodafones in-app inruil hulpmiddel.

Toevallig zei Vodafone vandaag ook tijdens zijn Reinvent-conferentie dat door het aanbieden van de inruiltool via de MyVodafone-app, het netwerk zegt dat een derde van de nieuwe Samsung Galaxy S21- en iPhone 12-kopers dit heeft gedaan door een oude handset in te ruilen - het dubbele van de gebruikelijke hoeveelheid inruil.

Vodafone voegt eraan toe dat het digitale armoede wil aanpakken door tegen eind 2021 tot een miljoen mensen aan te sluiten. Simkaarten zullen worden gedistribueerd via het Britse netwerk van voedselbanken van de Trussell Trust.

Ahmed Essam, de nieuwe CEO van Vodafone in het VK, zegt: "We bouwen aan een digitale toekomst voor iedereen - een toekomst die duurzaam, inclusief en eerlijk is."

Geschreven door Dan Grabham.