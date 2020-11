Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het oppakken van een nieuwe smartphone met een handige besparing is deze Black Friday een stuk eenvoudiger geworden, met Vodafone die een scala aan handset-deals onthult voor iPhone, Samsung, Google en meer.

De beste besparingen zijn beschikbaar voor degenen die de Samsung Galaxy S20 Ultra 5G kopen, waardoor u een totale korting van £ 608 krijgt als u met de koerier gaat. In plaats van £ 77 per maand en £ 99 vooraf, betaalt u in plaats daarvan £ 55 per maand en £ 19 vooraf voor 100 GB aan data en onbeperkt smsen / minuten.

Je moet echter snel handelen als je hiervan wilt profiteren, aangezien de deal op 26 november om 22.00 uur afloopt.

Dezelfde deadline geldt ook voor Vodafones iPhone 11 Pro, waarmee u £ 406 kunt besparen op de gebruikelijke vraagprijs.

In plaats van dat u £ 69 per maand en £ 99 vooraf betaalt voor 100 GB aan data en onbeperkte smsjes / minuten, verlaagt de Black Friday-deal van de koerier dit tot £ 55 per maand en £ 29 vooraf.

Aan Google- en Huawei-fans wordt ook gedacht als geen van deze wilde besparingen u bevalt.

Googles Pixel 4a is beschikbaar met een gigantische korting van £ 570 tot 26 november, waarbij het opvallende abonnement (100 GB aan data, onbeperkte smsjes / minuten) daalt van £ 43 per maand en £ 99 vooraf tot een eyewatering van £ 23 per maand en £ 9 vooraf .

Ondertussen is het equivalente contract van de Huawei P30 Pro NE verlaagd van £ 55 per maand en een initiële kostprijs van £ 99 tot slechts £ 35 per maand met £ 29 vooraf vereist, waardoor u in totaal £ 550 kunt besparen.

Natuurlijk vliegen er tijdens de Black Friday-verkoopperiode veel smartphonedeals rond, dus houd andere providers in de gaten. Wacht natuurlijk niet te lang, anders mis je misschien.

