De 13 populairste telefoons in het VK in de jaren 80 - onthuld!

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Terugkijken op de ontwikkeling van de mobiele-telefoonindustrie kan voor duizelingwekkend onderzoek zorgen. De snelheid van verandering en de mate waarin telefoonmodellen in korte tijd kleiner, krachtiger en nuttiger werden, is achteraf gezien verbluffend.

Als je terugspoelt tot in de jaren tachtig, bevindt je je aan het begin van de mobiele revolutie, met de eerste mobiele oproep ooit in het VK in 1985 op het onlangs geopende netwerk van Vodafone .

Het is 35 jaar geleden dat dat eerste telefoontje werd gepleegd door Michael Harrison, de zoon van Vodafones voorzitter, en ter gelegenheid hiervan zijn de kluizen geopend om enkele van de telefoons te laten zien die mensen in dat baanbrekende decennium gebruikten. In de korte vijf jaar tussen 1985 en 1990 kun je de snelheid van ontwikkeling al volgen, aangezien de modellen kleiner en minder omslachtig worden.

We hebben enkele van de best verkochte telefoons uit die vijf jaar verzameld, als een trip down memory lane voor jou, of, als je er toen niet was, een manier om te onderstrepen hoe ver de technologie waarop je vertrouwt, is gekomen . In elk geval laten we u, als een kleine bonus, weten wat u zou hebben moeten betalen om er een te krijgen, en wat die prijs gelijk is aan het huidige geld.

De allereerste mobiele telefoon die Vodafone verkocht, de VM1 breidt de definitie van "draagbaar" uit, zoals je zou verwachten van een vroege poging. Hoewel, ja, dat is technisch gezien een draagbeugel, hij woog bijna vijf kilo, dus was hij eigenlijk bedoeld om in een auto te worden vastgeschroefd, terwijl de handset vooraan naast je bestuurdersstoel zou rijden.

Het had zelfs een antenne die voor ontvangst in uw auto zou worden geboord. Dus meer autotelefoon dan gsm, maar de VM1 nam nog steeds de babystapjes die nodig waren.

Kosten in 1985: £ 1.475

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 4.400

De VT1 volgde op de hielen op de VM1 en was in veel opzichten vergelijkbaar, vooral wat betreft het feit dat het behoorlijk massief was.

Een echt interessante vergelijking van nu tot dan is te vinden als het gaat om de oplaadtijd van de VT1 - aangesloten op uw auto, laadt hij 10 uur op om 30 minuten beltijd te bieden voordat hij zou leeglopen. Indrukwekkend voor die tijd, maar het relativeert ons moderne ongeduld.

Kosten in 1985: £ 1.650

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 4.900

In vergelijking met de VT1 en VM1 is dit de eerste telefoon die echt als draagbaar herkenbaar is zonder dat daarvoor een auto nodig is. Motorolas eerste poging heeft die iconische "baksteen" -look, maar was een serieuze upgrade van de oudere modellen die we hebben bekeken. Deze keer zou je met een oplaadtijd van 10 uur een uur spreektijd krijgen.

De 8000 X was al een paar jaar in Amerika en verzamelde stoom, en was in de jaren 80 een echte favoriet, die in die tijd gestaag in prijs daalde. Toen het echter voor het eerst uitkwam, was het duur in een mate die we tegenwoordig gek zouden kunnen noemen.

Kosten in 1985: £ 2.995

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 8.900

Alleen omdat Motorola een stiekem nummer had, wil niet zeggen dat alle telefoons plotseling klein waren. De Panasonic C-serie was nog steeds behoorlijk draagbaar in vergelijking met eerdere inspanningen, en een veel goedkopere handset, hoewel nog steeds enorm prijzig.

Hij werd geleverd met een draagtas zodat je hem over je schouder kon dragen, en hij woog 3 kilo, dus je kunt die tas beter gebruiken dan niet.

Kosten in 1985: £ 1.500

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 4.400

Motorola bleef in de jaren 80 niet rondhangen, toch? De volgende poging was eigenlijk geïnspireerd door en afgeleid van oudere autotelefoons, maar herhaalde ze om een LCD-scherm en meer functieknoppen te introduceren.

De telefoon had ook een adresboek voor het opslaan van telefoonnummers, waardoor het aanvoelt als een echte stap richting moderne mobiele telefoonstandaarden.

Kosten in 1985: £ 1.000

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 3.000

VPI is een van de namen op deze lijst die, in tegenstelling tot andere, tamelijk onduidelijk is gebleven. De Citiphone is voor die tijd echter een echte looker met een strak design en klein formaat.

Er wordt met veel plezier aan herinnerd dat het een zeer nuttige functie heeft - als je 001 zou kiezen, zou het God Save the Queen spelen. Weet je, voor het geval dat.

Kosten in 1985: £ 1.875

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 5.600

Dat klopt, Mitsubishi speelde in 1986 in de telefoongame, exporteerde technologie uit Japan en bedacht een behoorlijk intrigerend ontwerp voor de Roamer. De batterij was aan de zijkant van de telefoon gemonteerd in plaats van aan de achterkant, waardoor hij een beetje dunner en mogelijk gemakkelijker te dragen was, afhankelijk van je tas.

De Roamer deed het ook erg goed in het VK en werd een van de populairste telefoons van de jaren 80.

Kosten in 1986: £ 1.996

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 5.900

Een andere grote naam betrad de strijd in 1987, waarbij Nokias Cityman al hints verraadde van de tijdloze brick-klassiekers die zouden komen. In 1988 had Nokia een marktaandeel van 10% in mobiele telefoons in het Verenigd Koninkrijk, inclusief autotelefoons en kleinere nummers zoals de Cityman.

Dat gezegd hebbende, omdat de markt zo snel evolueerde, was de Cityman eigenlijk geen groot succes, beschikbaar tegen een scherpe korting binnen een jaar na release. Toch had Nokia goede dingen te doen, dus heb er geen medelijden mee.

Kosten in 1987: £ 1.950

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 5.800

De 8500X is misschien wel de definitieve bakstenen telefoon die eind jaren 80 een hoofdbestanddeel van het moderne zakenleven werd. De batterij kon in stand-by een dag meegaan en bood een uur gesprekstijd, plus een contactenboek om nummers op te slaan, waardoor het echt handig was als je de hele dag verbinding moest hebben.

Er waren ook meerdere kleuropties, waardoor het meer een accessoire en minder een werktelefoon werd. Hoewel hun houdbaarheid eind jaren 90 ten einde liep, blijft het een klassiek stukje telefoonontwerp.

Kosten in 1987: £ 2.500

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 7.500

Het merk heeft de tand des tijds misschien niet doorstaan, maar de 9A van NEC was een geweldige kleine telefoon, met een batterijduur die de meeste van de concurrentie versloeg. Het was de best verkochte nieuwe telefoon van 1988 in het VK, na de release ervan, en droeg in hoge mate bij aan het steeds kleiner worden van telefoonmodellen van concurrenten, waaronder Motorola in het bijzonder.

Kosten in 1987: £ 1.795

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 5.400

De D-serie van Panasonic was een handig klein nummer met een sleutelfunctie die, terugkijkend, bijna aanvoelt als een spelshow-uitdaging. Als u op het punt staat stroom te verliezen tijdens een gesprek, kunt u de batterijen zelfs vervangen zonder dat het gesprek wegvalt. Dat gezegd hebbende, zou het alleen lukken als je de ruil binnen twee seconden of minder zou kunnen maken.

Hoewel de batterij is ontworpen met deze snelle verwisselingen in gedachten, worden onze handen glad als we denken aan de stress van het uitproberen tijdens een uiterst belangrijke oproep.

Kosten in 1988: £ 1.000

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 3.000

Een andere telefoon van Panasonic kwam in de vorm van de F-serie, en je kunt echt de vroege stadia van de ontwerptaal beginnen te zien die in de jaren 90 mobiele telefoons zouden gaan domineren, waarbij de lay-out van de telefoon steeds compacter werd.

De F-serie had echter ook zijn eigen batterijtruc achter de hand - als je een langere batterijduur wilde en graag wat extra gewicht en grootte mee had, zou je voor dat doel kunnen upgraden naar een grotere batterij. Waarom legt u de keuze toch niet in de handen van uw klanten?

Kosten in 1988: £ 1.000

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 3.000

De laatste telefoon op onze lijst is een andere die een grote verandering in ontwerpen laat zien, een die door de jaren heen zou weerklinken. De Motorola Micro-Tac was s werelds eerste klaptelefoon, en je kunt echt zien waar Motorola begon op weg naar zijn beroemde Razr- ontwerpen.

Zo dun dat de batterijduur ronduit verschrikkelijk was, heeft de Micro-Tac ook een opmerkelijk grappig sterretje op zijn naam. Die antenne, die naar believen uitschuifbaar is, is eigenlijk volledig cosmetisch, zonder effect op de ontvangst. Het eruit kunnen halen was eigenlijk gewoon een placebo-inspanning, aangezien Motorola bang was dat klanten in de war zouden raken door het ontbreken van een antenne als die er niet was. Omdat de klant altijd gelijk heeft, is er een flinterdunne neppe toegevoegd voor gemoedsrust.

Kosten in 1989: £ 1.500

Voor inflatie gecorrigeerde kosten vandaag: £ 4.500

Geschreven door Max Freeman-Mills.