Vivo X Fold 2 specs en lanceervenster gelekt

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo plant een terugkeer naar de vouwbare telefoonmarkt met een Vivo X Fold 2 model getipt voor release in China in de "eerste helft van 2023".

Geruchten suggereren dat het zal aansluiten bij een clamshell opvouwbare telefoon, de Vivo X Flip, hoewel er momenteel geen woord over een wereldwijde lancering.

We hebben echter enkele gelekte specificaties voor de X Fold 2. Betrouwbare online leaker, Digital Chat Station, beweert enkele belangrijke details te hebben ontdekt.

Hij zegt dat de Vivo X Fold 2 zal draaien op de Snapdragon 8 Gen 2 chipset, en sport Sony's IMX866 sensor voor de primaire camera.

Het zal ook lichter zijn dan de Vivo X Fold en X Fold Plus toestellen die het zal vervangen, wordt gezegd. Zusterbedrijf Oppo heeft het gewicht van zijn tweede opvouwbare toestel, de Oppo Find N2, drastisch verlaagd, en dus wordt verwacht dat Vivo hetzelfde zal doen.

Wat de schermen betreft, wordt beweerd dat het opvouwbare scherm een 2K-resolutie heeft en een vingerafdrukscanner onder het scherm bevat. Er zou ook een soortgelijke verborgen sensor onder het frontscherm kunnen zitten.

Helaas, Vivo nooit uitgebracht zijn oorspronkelijke X Fold telefoons buiten China, en onze gut instinct is dat dit zal hetzelfde patroon te volgen. We zullen u updaten als we meer weten.

Geschreven door Rik Henderson.