De Vivo X90 line-up wordt wereldwijd gelanceerd op 31 januari 2023

(Pocket-lint) - Degenen die hebben gewacht om te horen wanneer de Vivo X90-serie een wereldwijde lancering zou krijgen, moeten nog even wachten - tot 31 januari, in feite.

Dat nieuws komt via een leaker die een launch event poster deelde op Twitter. Daarin zien we dat de Vivo X90-serie dat evenement helemaal eind januari krijgt, maar verder wordt er weinig bevestigd. De line-up, die de X90, X90 Pro en X90 Pro+ omvat, lanceerde begin december allemaal in China, maar dit is de internationale lancering. Degene waarin we echt geïnteresseerd zijn.

Vivo X90-serie lanceert op 31 januari wereldwijd pic.twitter.com/CSmQwWL4sU- Ankit (@TechnoAnkit1) 16 december 2022

Echter, terwijl China alle drie de toestellen zag aangekondigd is de leaker niet 100% duidelijk over of we de allerbeste versie zullen krijgen wanneer het de stap buiten de Chinese grenzen maakt. Dat betekent dat we misschien niet onze handen op de Vivo X90 Pro + na alle, dat zou een echte schande.

De Vivo X90 Pro+ komt met een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chip gekoppeld aan 12GB RAM en een 120Hz 6,78-inch display. Allemaal goed spul, net als de 50-megapixel hoofdcamera.

Hoe dan ook, alle X90-toestellen die een release krijgen, zullen profiteren van 5G-connectiviteit, wat altijd een goede zaak is, en we kunnen verwachten te zijner tijd meer te weten te komen over de toestellen die in de verkoop gaan. Dat omvat welke kleuren en configuraties beschikbaar zullen zijn en misschien wel het belangrijkste - hoeveel ze zullen kosten.

Geschreven door Oliver Haslam.