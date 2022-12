De iQOO 11 debuteert met een 'next-level mobiele game-ervaring'.

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo submerk iQOO heeft de iQOO 11 aangekondigd, een nieuwe flagship smartphone die gebouwd is om zo snel mogelijk te zijn - maar met beperkte beschikbaarheid.

Laten we eerst beginnen met de specs. Want die zijn behoorlijk goed. Vivo's kleine neefje begint met een 6,78-inch 144Hz E6 AMOLED-scherm met een resolutie van 1220 x 3200 en een 1800-nit piekhelderheid. Onze iQOO 11 review merkte op dat dit scherm uitstekend is, mede dankzij de snelle 144Hz verversingssnelheid.

Aan de binnenkant is het allernieuwste silicium van Qualcomm gebruikt, namelijk de Snapdragon 8 Gen 2. Dat is gekoppeld aan 16GB LPDDR5 RAM en de opslag is ook lekker snel - UFS 4.0, om precies te zijn. Een 5.000mAh batterij en 120W snelladen ronden de belangrijkste interne bits af.

Qua camera's wordt de 16-megapixel selfiecamera vergezeld door een 50-megapixel primaire schutter. Een 8-megapixel ultrawide en 13-megapixel telefoto ronden de boel mooi af. Onze tests bevestigden al dat de primaire camera vrij goed is, hoewel het gebrek aan resolutie van de ultrawide een punt van zorg is.

Er zijn een paar kleuren waaruit je kunt kiezen, waaronder Alpha (of zwart, als je dat liever hebt) of Legend (wit veganistisch leer met BMW-strepen). We hebben de Alpha besproken, maar de Legend ziet er op zichzelf ook cool uit.

Het enige echte probleem is de beschikbaarheid. Als u dit leest is de kans groot dat u de iQOO 11 niet kunt kopen. Hij is vanaf vandaag verkrijgbaar in Indonesië en Maleisië, terwijl Thailand hem op 15 december krijgt. Indiase lezers kunnen de telefoon vanaf 13 januari 2024 kopen. Maar alle anderen? Dat weten we nog niet, maar we kunnen alleen maar hopen dat meer mensen de kans krijgen om de iQOO 11 uit te proberen.

Geschreven door Oliver Haslam.