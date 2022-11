iQOO 11 5G wordt op 2 december gelanceerd met Qualcomm's vlaggenschipchip

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo submerk iQOO maakt zich op voor de aankondiging van zijn volgende telefoon met de iQOO 11 5G die op 2 december wordt onthuld met een Snapdragon 8 Gen 2 op sleeptouw.

De naderende aankondiging van de telefoon werd bevestigd door het versturen van een uitnodiging voor een evenement begin december. De uitnodiging bevestigt dat de telefoon een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-chip in het hart zal hebben, met een vier uur durend evenement dat om 18.00 uur Maleisische tijd zal beginnen.

Helaas weten we nog niet wat de rest van de belangrijkste specificaties van de telefoon zullen inhouden, maar gelekte specs hebben gewezen op een 6,78-inch 144Hz 1440p scherm en 120W snellaadmogelijkheden.

De uitnodiging voor het evenement bevestigt ook een soort van partnerschap met BMW/s M Motorsport divisie, wat suggereert dat we een soort van tie-in tussen de telefoon en de Duitse autofabrikant kunnen verwachten.

De lancering laat nog even op zich wachten, dus we kunnen misschien verwachten dat iQOO nog wat meer weetjes deelt voor de grote onthulling. Het maakt al grote claims, het aanbieden van de telefoon als een die zal bieden "monster prestaties" en "krachtige levensduur van de batterij", dus we zullen moeten wachten en zien of een van die daadwerkelijk blijkt. De opname van de nieuwste en beste Qualcomm-chip zal zijn kansen niet schaden, dat is zeker.

De iQOO 11 5G is natuurlijk niet de eerste Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 telefoon die wordt aangekondigd, met de Vivo X90 Pro+ al bevestigd.

Geschreven door Oliver Haslam.