Meer Vivo X90 specs gelekt nu de lanceerdag nadert

(Pocket-lint) - Meer Vivo X90 specificaties zijn uitgelekt in de aanloop naar een verwachte aankondiging met display, opslag en meer gedeeld door een bekende leaker.

Volgens informatie gedeeld door de bekende Yogesh Brar geeft Vivo het basismodel een MediaTek Dimensit 9200-chip, met een 6,78-inch 1,5K AMOLED-scherm met een verversingssnelheid van 120Hz.

In termen van internals, zegt Brar dat we 8 of 12GB RAM kunnen verwachten, afhankelijk van het opslagmodel dat je kiest, met 128GB, 256GB en 512GB opties beschikbaar. Alle modellen zullen Android 13 draaien en een 4.800mAh batterij hebben. Die batterij zal ook profiteren van 120Hz snel opladen.

Vivo X90



- 6,78" 1,5K AMOLED (BOE), 120Hz

- MediaTek Dimensity 9200 SoC

- 8/12GB RAM

- 128/256/512GB opslag

- Achtercamera: 50MP + 12MP (UW) + 12MP (2x Tele)

- Frontcam: 32MP

- Android 13

- 4.800mAh batterij, 120W snel opladen

- Zeiss optics, V2 Chip- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 18 november 2022

Qua camera zal een front-facing 32-megapixel camera zorgen voor selfie taken, met een 50-megapixel hoofdcamera aan de achterkant. Het zal worden vergezeld door een 12-megapixel ultrawide en 12-megapixel 2x telefoto met Zeiss optica en een V2-chip ervoor te zorgen dat gebruikers het beste uit al die camera's te krijgen.

Dit alles zou snel genoeg officieel moeten worden, waarbij Vivo klaar zou zijn om naast de X90 Pro en X90 Pro+ al op 22 november een X90 aan te kondigen.

Die Vivo X90 Pro+ vormt nu al een veelbelovend klein nummer. 12GB RAM en een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 chip moeten ervoor zorgen dat hij lekker snel is, dat is zeker.

Geschreven door Oliver Haslam.