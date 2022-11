Vivo X90 display en snel opladen aangekondigd voor release

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo zal op 22 november de X90-serie toestellen aankondigen en de display- en oplaadspecificaties zijn al op voorhand bekend.

We verwachten dat Vivo volgende week drie nieuwe toestellen zal aankondigen: de X90, X90 Pro en X90 Pro+ zullen waarschijnlijk allemaal debuteren. Het lijkt erop dat Vivo niet alleen wacht op de grote onthulling, maar ook van tevoren al kleine weetjes over de telefoons deelt, waarbij displays en opladen het onderwerp van gesprek zijn.

Om met die schermen te beginnen, er is ons verteld dat de top-of-the-line Samsung E6 en BOE Q9 schermen zullen worden gebruikt, wat op het eerste gezicht niet veel betekent. Er wordt echter verwacht dat het Samsung-paneel helderder is dan ooit, terwijl de Q9 van BOE van betere kwaliteit zou zijn dan zijn voorganger.

Ten minste een van de telefoons, waarschijnlijk de Vivo X90 Pro+, zal een gebogen scherm krijgen, terwijl alle drie de telefoons een centrale hole-punch selfie camera ontwerp zullen hebben. Buiten dat, is er ook sprake van "tot 2160Hz hoogfrequente PWM-modulatie", wat indrukwekkend klinkt.

Wat betreft het opladen zegt Vivo dat de X90-serie tot 120W USB-C opladen biedt, wat betekent dat je waarschijnlijk niet hoeft te wachten tot je telefoon is ingeschakeld. Waarschijnlijk is er ook draadloos opladen, hoewel dat niet werd vermeld.

Alle ogen zullen nu gericht zijn op 22 november om het volledige overzicht te krijgen van wat deze drie vlaggenschiptelefoons te bieden hebben. De onlangs aangekondigde Snapdragon 8 Gen 2-processor zal naar verwachting zijn rol spelen, waardoor de telefoon hoe dan ook snel zal zijn.

Geschreven door Oliver Haslam.