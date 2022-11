De Vivo X90 Pro+ is een topper en wordt 22 november gelanceerd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo's volgende vlaggenschip telefoon wordt de X90 Pro+, en hij wordt aangekondigd op 22 november. En hij laat nu al hoofden draaien in een prachtig rood.

We verwachten dat de hele X90 line-up op 22 november door Vivo wordt onthuld, maar het is de X90 Pro+ die het spannendst is van het trio nieuwe telefoons. Dat komt omdat we over de hele linie behoorlijke specificaties mogen verwachten, te beginnen met een 6,78-inch 2K LPTO-scherm. Vervolgens is er 12GB RAM en tot 512GB opslagruimte. En dan komen we bij de camera's.

Vivo X90 Pro+



- 6.78" 2K LTPO E6

- Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 SoC

- 12GB RAM

- 256/512GB opslag

- Rear Cam: 50MP (1") + 48MP (UW) + 50MP (Tele) + 64MP (periscoop)

- Front Cam: 32MP

- Android 13

- 4.800mAh~ batterij, 80W bedraad, 50W draadloos

- Vivo V2 chip

- Zeiss optiek- Yogesh Brar (@heyitsyogesh) 14 november 2022

Leaker Yogesh Brar vertelt ons dat een 1-inch 50-megapixelsensor de hoofdcamera zal aandrijven, terwijl een 48-megapixel ultrawide er aan de achterkant bij komt. Vivo is ook nog niet klaar. Er is nog een 50-megapixelsensor gekoppeld aan een telelens en een laatste 64-megapixel telescoopopstelling voor wie wat extra zoom nodig heeft.

Maar hoewel dat allemaal veelbelovend klinkt, wordt het pas echt interessant als je het ding ziet. Want dit is zeker een knappe telefoon - vooral in die rode afwerking.

Zeker, de zwarte versie ziet er ook prima uit, maar wij zijn helemaal weg van die rode afwerking.

Op naar 22 november!

Geschreven door Oliver Haslam.