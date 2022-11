Vivo X90 cameraspecificaties gelekt voor een aanstaande aankondiging

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo zal naar verwachting de X90 line-up aankondigen voor het einde van het jaar en een nieuw rapport beweert ten minste enkele cameraspecificaties naar buiten te hebben gebracht.

Als de geruchten waar blijken te zijn, kunnen we verwachten dat Vivo zijn nieuwe X90-productlijn ergens in december aankondigt, maar hoewel er al enkele specificaties waren uitgelekt, werd er niet veel gezegd over de camera's. Nu beweert een nieuw rapport, waarin een anonieme insider zich beroept op een aantal details.

Dat betekent niet dat we nu alles weten, maar we hebben wel een idee over wat er in de hoofdcamera, telecamera en portretcamera komt. Om te beginnen met de hoofdcamera, wordt ons verteld dat er een nieuwe 1-inch sensor zal worden gebruikt, waarbij de IMX989 naar verwachting aan het werk zal worden gezet. Die wordt naar verluidt ondersteund door een nieuwe beeldsignaalprocessor (ISP) in de vorm van de Vivo V2.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Voor de telefoto wordt volgens het rapport een 64-megapixel OmniVision OV64B gebruikt. Dat betekent een 1/2-inch sensor met ondersteuning voor pixel binning en HDR.

Deze 3 hoesjes houden je iPhone 13 slank, beschermd en ziet er fantastisch uit Door Pocket-lint International Promotion · 25 October 2021 Je kunt allerlei stijlen en beschermingsniveaus krijgen van Pitakas hoesjes.

Vervolgens de portretcamera. Hier moeten we uitkijken naar een 50-megapixel shooter die gebruik maakt van de IMX758 (1/2,51-inch), wat een primeur zal zijn.

Net als bij de nieuwste iPhone 14 geeft Vivo volgens het rapport de X90-serie ook ondersteuning voor het filmen, bewerken en bekijken van Dolby Vision-content.

Als dit alles inderdaad in december wordt aangekondigd, hoeven we niet lang meer te wachten tot de hiaten zijn ingevuld. Als we dat doen, lijkt het waarschijnlijk dat de Vivo X90 line-up er een zal zijn om naar uit te kijken, met meer details die waarschijnlijk in de komende weken zullen lekken.

Geschreven door Oliver Haslam.