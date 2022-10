Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo zal naar verwachting drie nieuwe telefoons onder de X90-banner aankondigen voordat het jaar ten einde loopt, en van een van hen zijn zojuist de specs gelekt.

Als alles gaat zoals we verwachten, zal Vivo zijn nieuwe telefoons in december 2022 aankondigen, althans in China. De line-up is ingesteld op het basismodel Vivo X90 naast een Vivo X90 Pro en Vivo X90 Pro+. Het is die eerste die het middelpunt is van het laatste rapport, met Weibo leaker Digital Chat Station die een aantal belangrijke specificaties voor dat product aankondigt.

Volgens hen zal Vivo's X80-vervanger worden geleverd met de MediaTek Dimensity 9200-chip, zoals eerder het gerucht ging voor de X90 Pro+. De chip zal de Dimensity 9000 vervangen die in de oudere X80 werd gebruikt, zo is ons verteld.

Wat betreft andere specificaties, wordt ons ook verteld dat Vivo de X90 een 4.700mAh batterij geeft die zal worden opgeladen met een 120W snellader. Het scherm wordt ook uitgelekt, met een 1.5K AMOLED display met een 120Hz verversingssnelheid. Dat is zeker een mooie upgrade van het Full HD+ scherm van de X80.

Er is ook sprake van verbeterde stof-en waterbescherming voor het nieuwe model, hoewel Digital Chat Station niet verwacht dat Vivo zal gaan door de moeite - en kosten - van het verkrijgen van officiële IP68-certificering.

Met de Vivo X90 line-up die naar verwachting binnen enkele weken in China wordt gelanceerd, zullen degenen die uitkijken naar een internationale lancering iets langer moeten wachten. Een release buiten de Chinese grenzen wordt verwacht in januari 2023.

Geschreven door Oliver Haslam.