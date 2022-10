Een MediaTek Dimensity 9200-chip kan debuteren met de Vivo X90 Pro+

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Volgens een nieuw rapport is de aankomende Vivo X90 Pro+ de eerste telefoon die gebruik maakt van de eveneens nieuwe MediaTek Dimensity 9200-chip.

Het nieuwe rapport is gebaseerd op opmerkingen van Weibo leaker WHYLAB die beweert dat Vivo binnenkort gebruik zal maken van de Dimensity 9200, althans in sommige modellen. Er wordt ons ook verteld dat de Dimensity 9200 een combinatie zal bevatten van een Cortex-X3 superkern en een Cortex A715 grote kern. Echter, dingen zijn een beetje vager dan dat. Er is enige suggestie dat MediaTek een pad zou kunnen volgen dat al is genomen door Qualcomm's Snapdragon 8 Gen2 en een 1+4+3 core architectuur zou kunnen gebruiken, maar dat is uiteraard onbevestigd.

WHYLAB wijst er ook op dat de GPU in de Dimensity 9200 de Immportalis G715 is - een GPU die verbeterde prestaties en energie-efficiëntie biedt, evenals ray tracing op hardwareniveau.

Aangezien de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 en MediaTek's Dimensity 9200 beide naar verwachting in november 2022 op de markt zullen komen, wordt gesuggereerd dat we kunnen verwachten dat de Vivo X90 Pro+ beide chips zal gebruiken, hoewel waarschijnlijk in verschillende markten.

Wat betreft de Vivo X90 Pro+, verwachten we al dat het komt met een AMOLED LTPO display met een hoge verversingssnelheid die helemaal naar 120Hz gaat. Een 5.000mAh batterij en tot 120W snelle laadondersteuning worden ook tot de mogelijkheden gerekend. Draadloos opladen met snelheden tot 50W is ook besproken.

Wie een Vivo X90 Pro+ wil kopen, krijgt naar verluidt een 1-inch camerasensor voor de hoofdschutter, terwijl een 5x 64-megapixel telefoto ook deel zou uitmaken van het nieuwe camerasysteem.

Geschreven door Oliver Haslam.