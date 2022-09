Hier is de Vivo X Fold Plus in al zijn glorie

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo's opvolger van zijn eerste opvouwbare smartphone nadert zijn release, we zagen hem onlangs verschijnen op de TENAA-certificeringswebsite, en nu duiken er meer details op.

Vivo heeft de X Fold Plus officieel erkend en plaagt het nieuwe scharnierontwerp en de rode kleurstelling.

Er is nog geen releasedatum gedeeld, maar we werden getrakteerd op een paar meer gelekte beelden op Weibo, die werden gedeeld door opmerkelijke tipgever Mukul Sharma.

De Huaxia Red kleurstelling is bijzonder aantrekkelijk, naar onze mening, en zal worden vergezeld door een blauwe optie, met geen zwarte of witte varianten in zicht.

De telefoon lijkt wat textuur aan de achterkant te hebben, mogelijk met een lederachtige bekleding.

De Vivo X Fold Plus is naar verwachting voorzien van een 8,03-inch opvouwbaar scherm aan de binnenkant, met een 6,53-inch scherm aan de buitenkant.

Beide schermen zullen in staat zijn tot 120Hz refresh rates, en de telefoon zal worden aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 processor.

De telefoon wordt getipt om een quad-camera setup te hebben, en we kunnen duidelijk Zeiss branding zien op de gelekte beelden.

Natuurlijk, of dit apparaat lanceert buiten China is onbekend op dit punt, maar zijn voorganger was exclusief voor de Chinese markt, dus we zullen niet onze adem inhouden.

Geschreven door Luke Baker.