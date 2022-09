Vivo X Fold Plus bereikt TENAA, zou dicht bij lancering kunnen zijn

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo lijkt op weg naar een vervolg op zijn eerste opvouwbare telefoon, de Vivo X Fold. Het nieuwere model - waarschijnlijk genaamd Vivo X Fold Plus - is geland op TENAA, wat suggereert dat een lancering aanstaande is.

Zoals gebruikelijk voor veel Chinese smartphonemerken, lijkt dit een kleine 6-maanden refresh te zijn, waar weinig verandert aan het ontwerp en de specificaties.

Het is nog steeds grotendeels dezelfde vormfactor als het eerste generatie model, hoewel de afbeeldingen op de certificeringssite een 'ga sneller' streep langs de achterkant van dit nieuwere model laten zien.

De vermelde specificaties onthullen ook dat het dezelfde 4600mAh batterijcapaciteit zal hebben, met die opgesplitst in twee 2300mAh cellen om de snelle oplaadtechnologie van het bedrijf te ondersteunen.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Dit 'Plus' model refresh zal waarschijnlijk zien de processor binnen upgraden van de oudere Snapdragon 8 Gen 1 naar de Snapdragon 8 Plus Gen 1, waardoor dat de meest significante upgrade van het eerste model naar deze unreleased nieuwe.

Tot nu toe is de Vivo X Fold een van de vele opvouwbare telefoons die nog niet buiten China is gelanceerd, samen met de Oppo Find N en het nieuwste Moto Razr-model.

Er is nog niets bekend over de vraag of Vivo uiteindelijk zal uitbreiden om zijn high-end flexibele toestel in Europa, het Verenigd Koninkrijk of de VS aan te bieden, maar zodra dat gebeurt laten we het je zeker weten.

Apple iPhone 13 aanbiedingen: Ontdek waar je de beste deals kunt vinden voor de nieuwste smartphones Door Conor Allison · 16 juni 2022 Vind een lage prijs voor de Apple iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max.

Geschreven door Cam Bunton.