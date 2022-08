Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machinaal leren voordat hij is beoordeeld door een menselijke redacteur in uw moedertaal.

(Pocket-lint) - Vivo heeft twee vlaggenschiptelefoons aangekondigd die zich vooral richten op fotografie, maar ook komen met glazen achterpanelen die van kleur kunnen veranderen in direct zonlicht.

De Vivo V25 en V25 Pro hebben elk een achterkant die gebruik maakt van kleurveranderende technieken die bestaan uit fluoriet AG-glas bedekt met minuscule kristallen. Bij blootstelling aan UV-licht kan de behuizing van tint veranderen en na een periode weg van de zon weer van kleur veranderen. Dit maakt het ook mogelijk patronen te creëren met behulp van stencils, omdat alleen de gebieden die door UV-licht worden geraakt, zullen veranderen.

Twee versies van de V25 zullen van kleur veranderen - aquamarijnblauw en zonsopgang goud - terwijl een variant van de V25 Pro deze functie heeft - surfing blauw. Er zijn ook diamantzwarte en sterrenlichtzwarte modellen, maar die veranderen niet van kleur.

Beide toestellen hebben aan de achterkant dezelfde drievoudige camera - 64 megapixel hoofdcamera, 8 megapixel superbreed, 2 megapixel supermacro - terwijl de V25 Pro een 32 megapixel selfiecamera aan de voorkant heeft. De V25 verhoogt dat naar 50-megapixel. Elk van hen beschikt over oog-autofocustechnologie.

De V25 Pro gaat echter nog een stapje verder als het op de verwerking aankomt, met de MediaTek Dimensity 1300 die de show steelt. De standaard V25 draait op de Dimensity 900.

De V25 Pro heeft ook een 6,56-inch 2376 x 1080 120Hz AMOLED-scherm dat rond de randen buigt. Het display van de V25 wordt omschreven als 2.5D.

Andere kenmerken zijn een 4.830mAh batterij (in de V25 Pro).

Zowel de V25 als de V25 Pro zijn nu wereldwijd verkrijgbaar in meer dan 25 markten, waaronder Zuidoost-Azië, Zuid-Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten. Zodra we meer weten over de beschikbaarheid en prijzen, brengen we u op de hoogte.

Geschreven door Rik Henderson.