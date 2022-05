Vivo X80-serie ziet wereldwijde lancering, biedt een alternatief vlaggenschip keuze

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Vivo X80-serie, die in april in China werd gelanceerd, is nu wereldwijd gelanceerd, wat betekent dat hij op grotere schaal verkrijgbaar zal zijn.

De cameramodule is uitgebreid, met een groot blok van de achterkant van de telefoon gewijd aan het benadrukken van de verschillende camera's - en de samenwerking met Zeiss, wat resulteert in een scala aan filters en opties voor zowel foto's als video.

De meeste interesse gaat waarschijnlijk uit naar de Vivo X80 Pro, die een nieuw vlaggenschip is en zowat alle denkbare specificaties heeft.

De Vivo X80 Pro wordt aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1, met 12GB RAM en de opschepperij van een enorme dampkamer voor koeling.

De X80 Pro ondersteunt 80W opladen, maar het is de 50W draadloos opladen waar je misschien op let. Je moet wel apart een compatibele draadloze oplader kopen. De batterij is 4700 mAh.

Er is een 6,78-inch scherm met gebogen randen, dus deze telefoon blijft handelbaar ondanks dat hij groot is. Er is een QHD+ resolutie en het is een LTPO AMOLED, dus biedt adaptieve vernieuwingsfrequenties tot 120Hz.

Er zijn dubbele stereoluidsprekers, een ultrasone vingerafdruksensor in het scherm en dan een massa camera's aan de achterkant.

Het is vooral de camera waar Vivo het over heeft, hij wil dit pitchen als een cameratelefoon en zegt dat het ontwerp is beïnvloed door de camera te laten zien, etc, etc.

Er is een 50-megapixel hoofdcamera met OIS, een 48-megapixel ultrawide, dan een paar periscoop telelenzen. Zoals we op sommige andere telefoons hebben gezien, wordt hiermee één lens aangeduid als portretlens, met een native 2x zoom, maar ook versterkt door een gimbal voor stabilisatie - die ook veel wordt gebruikt voor video.

Tot slot is er de tweede periscooplens met een native 5x optische zoom.

De camera wordt ondersteund door de Vivo V+ imaging chip, er zijn Zeiss lenzen en tonnen camera functies om van dit alles gebruik te maken.

De Vivo X80 - het non-Pro model - wordt geleverd met MediaTek Dimensity 9000, een 4500mAh batterij en geen draadloos opladen. Het scherm biedt geen adaptieve verversing, het is 120Hz of 60Hz, terwijl het ook de tweede camera met 5x optische zoom mist.

Deze telefoons liggen dus in veel opzichten dicht bij elkaar, maar ze zijn anders van formaat en gewicht, bieden iets andere hardware, waardoor er een onderscheid kan worden gemaakt tussen de X80 en de X80 Pro.

Beide lanceren op Android 12 met FunTouch OS 12. We hebben nog geen prijzen of data waarop ze beschikbaar zullen zijn - en Vivo is niet altijd even betrouwbaar geweest in het beschikbaar maken van de toestellen die het lanceert om te kopen.

Voor Europa is Vivo alleen van plan om het X80 Pro-model te verkopen, terwijl de X80 vooral in Azië verkrijgbaar is.

Geschreven door Chris Hall. Bewerken door Rik Henderson.