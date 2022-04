Vivo X80 en X80 Pro gelanceerd in China, wereldwijde release volgt in mei

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vivo heeft haar nieuwste vlaggenschip toestellen aangekondigd, de Vivo X80 en de Vivo X80 Pro. Hoewel de toestellen in China zijn gelanceerd, zal de wereldwijde lancering naar verluidt op 8 mei plaatsvinden.

De nieuwe toestellen hebben een groot deel van de achterkant ingeruimd voor de camera. Zo domineert een grote plaat de bovenste helft van de achterkant, met een ronde set met meerdere lenzen. Dit is een Zeiss-systeem, net als bij eerdere Vivo-toestellen.

Interessant is dat er gemeld is dat er zowel Snapdragon- als Dimensity-versies van de X80 Pro zullen zijn. De ene zal worden aangedreven door de Snapdragon 8 Gen 1, terwijl de andere MediaTek Dimensity 9000 zal zijn. Hoe die precies zullen worden beheerd in de wereldwijde verkoop valt nog te bezien, maar we vermoeden dat het alleen Snapdragon zal zijn.

Er is een 4700mAh batterij met 80W bekabeld en 50W draadloos opladen.

Beste Amazon US Prime Day 2021-deals: geselecteerde deals zijn nog steeds live Door Maggie Tillman · 26 April 2022

Verder is er een 6,78-inch AMOLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid. Op het Pro-model is deze aanpasbaar van 1-120Hz en heeft een Quad HD-resolutie.

De hoofdcamera heeft een 50-megapixel sensor, een 48-megapixel ultrawide, een 12-megaxpixel portretlens en een 8-megapixel periscoop type telefoto. Er is een 32-megapixel frontcamera.

De periscooplens biedt 5x optische zoom en tot 60x digitale zoom.

De afmetingen van de Vivo X80 Pro zijn 164,57 x 75,3 x 9,1 mm.

De Vivo X80 biedt alleen de Dimensity 9000, met een 4500mAh batterij met 80W opladen. Het scherm is vrijwel hetzelfde, hoewel het naar verluidt 60 of 120Hz biedt, in plaats van het volledige adaptieve bereik. Het is ook alleen Full HD +.

Wat de camera's betreft, biedt de Vivo X80 een 50-megapixel hoofdcamera, 12-megapxiel ultrawide en 12-megapixel portretlens, maar mist de periscoopzoom.

Beide modellen worden aangeboden in een reeks kleuren, waaronder een aansprekend oranje leer op de Vivo X80 Pro, een beetje zoals de Oppo Find X2 Pro van 2020. Welke modellen, kleuren of specificaties we precies zullen krijgen voor de wereldwijde lancering, moet nog worden bevestigd.

Geschreven door Chris Hall.