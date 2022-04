Vivo X80-serie wordt op 25 april in China aangekondigd

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vivo bereidt zich voor op de lancering van haar nieuwste vlaggenschip smartphone, de Vivo X80 serie. Het bedrijf heeft bevestigd dat het de serie - naar verwachting de Vivo X80 en Vivo X80 Pro - zal lanceren tijdens een evenement in China op 25 april.

Op dit moment is er nog niets bekend over een wereldwijde lancering van de nieuwe toestellen, maar er zijn genoeg lekken die onthullen wat we kunnen verwachten.

Om te beginnen met bevestigde details, en Vivo heeft een aantal beelden gedeeld van de camera op het toestel, waarop een multi-lens Zeiss-systeem te zien is. Veel van de nadruk van deze telefoon lijkt op dit moment op de camera te liggen.

Uit de lekken blijkt dat er 50-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultrawide en 12-megapixel telefoto op de X80 zal zijn, terwijl de X80 Pro een 48-megapixel ultrawide en 8-megapixel periscope zoom zal hebben.

Het lijkt erop dat de periscoop zoom buiten de ronde detaillering zit, apart gezet van de rest van de camera.

Elders zullen de specificaties waarschijnlijk de MediaTek Dimensity 9000 of de Snapdragon 8 Gen 1 omvatten - het zou kunnen dat er een verschil is tussen de gewone en Pro-modellen, of zelfs een verschil tussen de versie voor China en een wereldwijd model.

Er wordt een 6,78-inch 120Hz AMOLED-scherm verwacht, en een 4700mAh batterij, met 80W opladen.

De telefoon zal worden gelanceerd op Android 12, met FunTouchOS.

De berichten zijn op dit moment een beetje gemengd, maar we zijn er zeker van dat de details duidelijk zullen worden na het Vivo lanceringsevenement in China.

Geschreven door Chris Hall.