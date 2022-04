Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vivo is al een tijdje aan het teasen over zijn eerste opvouwbare telefoon - de X Fold - maar nu is het toestel eindelijk officieel, met vlaggenschip specificaties en een goede prijs. Het addertje onder het gras? Je kunt hem alleen in China kopen.

De Vivo X Fold is gebaseerd op Samsung's Galaxy Z Fold 3, met een verticale vouw in het midden, wat resulteert in een boek-achtig ontwerp. Vivo beweert dat de X Fold een kreukvrij ontwerp heeft en dat het tot 300.000 vouwen kan weerstaan. Het scherm kan naar verluidt ook tussen 60- en 120-graden worden gedraaid.

Aan de buitenkant van het toestel vind je een 6,53-inch scherm met een Full HD+ resolutie, terwijl het display aan de binnenkant een 8,03-inch LTPO OLED-paneel is met een 120Hz verversingssnelheid, een resolutie van 2160 x 1916 pixels en HDR10+ ondersteuning.

Op het gebied van hardware is er een Snapdragon 8 Gen 1 die de show steelt, een 4600mAh batterij en ondersteuning voor 66W bekabeld opladen, evenals 50W draadloos opladen.

Er zijn twee in-display vingerafdruklezers aan boord en de Vivo X heeft ook een quad camera setup aan de achterzijde, bestaande uit een 50-megapixel hoofd snapper, 48-megapixel ultragroothoek snapper, 12-megapixel telefoto sensor met 2x zoom en een 8-megapixel periscoop camera met 5x zoom.

Wat de frontcamera's betreft, kiest de Vivo X Fold voor een 16-megapixel snapper met gaatje aan de buitenkant en dezelfde aan de binnenkant.

Helaas is de Vivo X Fold alleen in China verkrijgbaar, en dat zal naar verwachting zo blijven. De prijs begint bij 8.999 yuan (ongeveer 1100 £/$1400) voor een 12GB RAM en 256GB opslagvariant, en loopt op tot 9.999 yuan (ongeveer 1200 £/$1600) voor het 12GB RAM en 512GB opslagmodel.

Geschreven door Britta O'Boyle.