De Vivo X Fold krijgt officiële renders en een lanceringsdatum

(Pocket-lint) - Vivo werkt aan zijn eerste opvouwbare telefoon , de Vivo X Fold, die een naar binnen gevouwen display zal hebben, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 3 .

Eerst hoorden we geruchten , toen zagen we schema's , nu worden we getrakteerd op officiële renders van het aankomende apparaat.

De Vivo X Fold lijkt een getextureerde afwerking met leereffect te hebben met subtiele Vivo-branding op de achterkant.

Een cirkelvormig paneel herbergt de quad-camera-array met een enkele LED-flitser die deze naar rechts accentueert.

Boven de flits zien we duidelijk Zeiss-branding, wat suggereert dat we wat premium optica op deze opvouwbare zullen krijgen.

Het toestel heeft zowel een full-size frontscreen als een naar binnen opklapbaar tabletdisplay.

Vermoedelijk heeft de X Fold een breder en hoger omslagscherm dan zowel de Z Fold 3 als de Oppo Find N.

Aan de zijkanten van de telefoon bevinden zich een aan / uit-knop, volumeknop en een schuifregelaar voor waarschuwingen.

Er wordt gezegd dat de telefoon verkrijgbaar is in blauwe, karmozijnrode en oranje kleuren. We verwachten dat sommige mensen geïrriteerd zullen zijn over het gebrek aan subtielere zwart-witte afwerkingen.

Degenen die enthousiast zijn om meer over de X Fold te horen, hoeven niet lang te wachten, aangezien Vivo op 11 april een lanceringsevenement houdt in China.

Het is nog niet bekend of de telefoon ook buiten China beschikbaar zal komen, maar we duimen voor goed nieuws op de 11e.

Geschreven door Luke Baker.