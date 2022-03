Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Een lek van Vivo's X Note - zoals opgepikt op de Chinese sociale site Weibo - zou het einde kunnen betekenen van de NEX-serie van het bedrijf en het begin van een nieuwe generatie vlaggenschipapparaat.

Vivo gebruikt de naam NEX al lang om toekomstgerichte en experimentele functies naar het publiek te brengen, van de pop-upcamera van de NEX S tot de komst van het watervaldisplay toen de NEX 3 in 2019 arriveerde .

Maar sinds die datum is het redelijk stil geweest, waarbij Vivo zich in plaats daarvan concentreerde op zijn uitstekende vlaggenschipapparaten uit de X-serie . Maar dat lijkt te veranderen met het gelekte uiterlijk van de X Note. Dus wat kunnen we verwachten?

De toekomstige NEX 5 pronkt met een bekend scherm met gebogen randen – noem het een watervaldisplay als je wilt – wat de smaak van het jaar lijkt te zijn voor Chinese merken, waaronder Honor en Huawei . Het gerucht gaat echter dat Vivo een enorm 7-inch breedbeeldscherm gebruikt - wat suggereert dat het tijdperk van ultragrote vlaggenschepen nog niet achter ons ligt - met een QHD + -resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz.

Andere specificaties zijn naar verluidt het Snapdragon 8 Gen 1-platform van Qualcomm , gecombineerd met 12 GB RAM, naast een batterijcapaciteit van 5.000 mAh met 80 W bedraad en 50 W draadloos opladen.

Maar het zijn de achterste camera's van de X Note die het meest in het oog springen. Deze zou als een van de vier camera's een 50 megapixel hoofdsensor hebben, Samsung's S5KGN1-sensortype. De andere drie camera's zijn geschikt voor groothoek (48 MP) en zoom (12 MP en 8 MP), hoewel de exacte specificaties hiervan nog niet duidelijk zijn.

Dus daar hebben we het: de Vivo NEX 5 ziet eruit alsof het de Vivo X Note zal zijn. Het zal interessant zijn om te zien hoe dit leeft naast de Vivo X70-serie met zijn gimbal-stabilisatiesysteem, als een manier om te scheiden welke serie het echte vlaggenschip vertegenwoordigt. Meer zoals we het hebben.

