Vivo X Fold-schema toont potentieel opvouwbaar ontwerp

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Plannen voor een opvouwbare telefoon van Vivo werden onlangs onthuld, met belangrijke specificaties, details en zelfs de naam lekte begin maart .

Nu hebben we misschien een idee van hoe het eruit ziet, met een schematisch ontwerpconcept dat wordt gepost door een prominente online tipgever.

De Vivo X Fold zou een quad-camera-eenheid aan de achterkant hebben, bestaande uit een 50-megapixel hoofdcamera, 48-megapixel ultragroothoeklens, 12-megapixel telefoto en een extra 8-megapixelsensor voor een goede maatregel. Deze zullen op cirkelvormige wijze worden gerangschikt, als de afbeelding als gelezen moet worden beschouwd.

Ook komt Vivo X Fold, de eerste telefoon met opvouwbaar scherm van Blue Factory. Het uiterlijk is waarschijnlijk als volgt: het externe scherm is gecentreerd met een gebogen scherm met één gat en de achterkant heeft vier camera's bij alle brandpuntsafstanden en er is geen opening voor vingerafdrukken aan de zijkant. pic.twitter.com/qqoJjWrUwO