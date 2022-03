Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Vivo werkt naar verluidt aan een opvouwbare telefoon voor lancering later dit jaar en een nieuw lek heeft enkele van de belangrijkste specificaties onthuld.

Voorlopig genaamd Vivo X Fold, zou de telefoon een naar binnen gevouwen ontwerp hebben, net als de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Honor Magic V. Het interne opvouwbare paneel zou zelfs door het voormalige bedrijf kunnen worden geleverd, waarbij een eerder gerucht Vivo vermeldde als een van de fabrikanten die Samsung's 120Hz LTPO-schermen zouden gaan leveren.

Andere specificaties die in het laatste lek worden onthuld, zijn onder meer een 6,5-inch buitendisplay met een Full HD + -resolutie en een verversingssnelheid van 120 Hz. Er wordt ook beweerd dat het aan de zijkanten gebogen is en met een perforatie-uitsparing voor de camera aan de voorkant.

Het interne display zal 8-inch zijn, wat ongeveer overeenkomt met het vorige gerucht (dat zei 8,2-inch). Er zal ook een andere perforatie-uitsparing op dat scherm te zien zijn.

De X Fold zal naar verluidt gebruikmaken van Qualcomm's Snapdragon 8 Gen 1 -processor en werken op een 4.600mAh-batterij met 80W snel opladen en 50W draadloos.

Er zal een quad-camera-eenheid aan de achterkant zijn, met een 50-megapixel hoofdcamera, 48-megapixel ultragroothoeklens, 12-megapixel telefoto en een extra 8-megapixelsensor om op te starten.

Er is nog geen lanceringsdatum gesuggereerd, maar het zal waarschijnlijk ergens later dit jaar in China worden uitgebracht. Een wereldwijde lancering zou dan kunnen volgen.

Geschreven door Rik Henderson.