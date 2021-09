Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Het is pas een hete minuut sinds Vivo zijn X60-serie in de uitverkoop heeft gebracht – de X60 Pro was een verrassingshit toen we hem testten – maar nu heeft het vlaggenschip al een opvolger: de X70-serie.

De Vivo X70 is verkrijgbaar in drie varianten: de standaard X70, de step-up X70 Pro en het grotere en geheel andere X70 Pro + -aanbod (net als zijn voorganger, waarvan een vergelijking hieronder is gekoppeld).

De belangrijkste verkoop aan de X70-serie is - zoals het is in recente X-serie handsets - alles over fotografie. Vivo heeft een samenwerking met Zeiss, waarbij alle drie de X70-apparaten co-ontworpen optica gebruiken voor optimale kwaliteit. Cruciaal is dat er ook gimbal-stabilisatie is - zoals in de zwevende camera-eenheden - die toonaangevend was in eerdere modeliteraties.

De X70 wordt geleverd met een 40-megapixel hoofdcamera, 12MP groothoeklens en 12MP portretlens - de laatste is aanwezig op alle drie de apparaten in het assortiment. De X70 Pro wordt geleverd met een 50 MP hoofdcamera, 12 MP groothoeklens, 8 MP zoom en de portretlens. De X70 Pro+ wordt ondertussen geleverd met dezelfde 50 MP hoofdcamera, maar met een hoge resolutie 48 MP groothoeklens, plus dezelfde portret- en zoomlenzen.

Interessant is dat Vivo harder pusht op camerafuncties, met door Zeiss goedgekeurde portretmodi met de klassieke Distagon-, Planar- en Sonnar-lensnamen – die elk een aparte look geven in portretmodus.

Terwijl het algehele ontwerp op de telefoons - de X70 en Pro met 6,56-inch schermen volgens hun voorgangers; de X70 Pro+ met een grotere 6,78-incher - lijkt erg op de reeds gevestigde X60, de binnenkant heeft een kritische verandering ondergaan: de instap- en middenmodellen kiezen voor een MediaTek Dimensity 1200-processor (nou ja, een 1200-vivo-variant) . De Pro+ kiest echter voor Qualcomm Snapdragon 888+ om hem als best-of-best te onderscheiden.

Hoewel we verwachten dat sommige X70-varianten uiteindelijk in het VK zullen arriveren, is in dit stadium nog niet precies bekend wanneer de eerste productuitrol zal zijn gericht op de regio Azië-Pacific.