(Pocket-lint) - Na enkele maanden gretig gebruik te hebben gemaakt van Vivos vlaggenschip X-serie als een persoonlijke telefoon, was het een verrassing om vroege weergaven van de vermeende X70 Pro te vinden zo snel na de internationale lancering van de X60 Pro.

Maar er zijn renders, met dank aan @OnLeaks via een 91Mobiles-verhaal , die naar verluidt de Pro-versie van de telefoon in zeer resoluut detail laat zien en de bonen laat weten wat er gaat komen van het volgende Vivo-vlaggenschip. Merk op dat dit alleen het Pro-model is, als eerdere release-orders iets zijn om tegen te gaan, anticipeer dan op een X70, X70 Pro en X70 Pro+.

Het eerste dat opvalt aan de X70 Pro is dat hij niet zo heel anders is dan de telefoon waarvan wordt gezegd dat hij slaagt. De camera-eenheid is echter duidelijk een verschilpunt: als je goed kijkt, zie je vier lenzen in een verhoogde eenheid, samen met de Zeiss-branding die aangeeft dat de samenwerking zal worden voortgezet, en een veel grotere LED-flitsstrip aan de zijkant.

Als gevolg hiervan is de camera-eenheid deze keer groter, maar het belangrijkste om te zien is dat een van de lensopeningen vierkant is - een typisch verklikkerlichtje van een periscoopzoom. Verwacht daarom een 48-megapixel hoofdcamera (zoals de vorige keer), een 16-megapixel groothoek, een 8-megapixel zoom (dat is de periscoop, vermoeden we), en een verondersteld 2-megapixel aanbod (misschien een dieptesensor voor portretmodus?). Verwacht dezelfde geweldige gimbal-stabilisatie, die de Vivo echt onderscheidt van de concurrentie.

Aan de binnenkant zou er nog een grote verandering zijn die je niet kunt zien: Vivo zou kiezen voor MediaTeks Dimensity 1200-processor , waardoor het eerdere gebruik van Qualcomm (het was het Snapdragon 870-platform in de X60 Pro) zou vervallen. We vermoeden dat de greep van MediaTek op de smartphone-industrie alleen maar zal toenemen.

We wachten op meer officiële release-informatie om te zien hoe nauwkeurig deze renders zijn. Maar met het succes van de Vivo X60 Pro zijn we verheugd om te zien hoe de X70 Pro de knop nog meer zou kunnen verhogen.