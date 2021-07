Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Hier is iets van de muur: Vivo heeft een smartphone-ontwerp gepatenteerd met een kleine camera-drone die in zijn lichaam is opgeborgen.

Het patent, gespot door LetsGoDigital , is anders dan al het andere dat we ooit hebben gezien. Maar het is niet ongebruikelijk dat Vivo ideeën onderzoekt en experimenteert – zoals we hebben gezien in zijn poortvrije Apex-concepttelefoon in 2019 .

Het drone-concept is natuurlijk een heel ander idee, een idee dat minder gaat over het aanpakken van traditionele problemen met de handset, en meer om het visualiseren van een wilde en gekke toekomst waarin de telefoon in je zak alles aankan - inclusief selfies vanuit de lucht.

We houden ervan hoe de drone uit het zicht wordt opgeborgen, tenzij hij wordt opgeroepen, wanneer vermoedelijk zijn quad-propellers in actie zouden komen om hem in de vlucht te krijgen. Er zijn twee cameras op het apparaat om eenmaal in de lucht verschillende hoeken te bieden.

Het idee is leuk, maar het is onwaarschijnlijk dat het in een groot deel van de wereld benen heeft. De beperkingen op het gebruik van drones worden steeds strenger en verschillen aanzienlijk over de hele wereld.

Niet alle recente apparaten van Vivo waren natuurlijk zo niet van deze wereld, met de X60 Pro - die we zojuist hebben beoordeeld - die het potentieel van het bedrijf laat zien als het gaat om opvallende apparaten, hier met een machtig indrukwekkend gimbal-camerastabilisatiesysteem dat onderscheidt het van elke andere telefoonfabrikant tot nu toe.

Geschreven door Mike Lowe.