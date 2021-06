Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Misschien heb je de laatste tijd een bepaalde naam - Vivo - op je tv-schermen zien verschijnen. Dat komt omdat het een van de belangrijkste sponsors van Euro 2020 is. Het is ook een groot smartphonebedrijf dat onlangs zijn intrede heeft gedaan op bredere internationale markten, waaronder Europa en het VK.

De Vivo V21 markeert de instap in het middensegment van het bedrijf, een soort alt-vlaggenschip als je wilt, dat arriveert op een moment dat vele anderen in deze ruimte vechten. Denk bijvoorbeeld aan OnePlus Nord CE , Realme GT of Xiaomi Mi 11 Lite 5G .

De Vivo V21 heeft echter een andere kijk. Het is een van de weinige handsets die we hebben zien verschijnen met de Dimensity 800-processor van MediaTek – een platform met 5G-ondersteuning dat zich in en rond het equivalente niveau vanQualcomm’s Snapdragon 765G-processor bevindt .

Maar het is echt de camera aan de voorkant die opvalt in vergelijking met de concurrentie. Waarom? Want hij is niet alleen 44 megapixels, dus hoge resolutie, maar beschikt ook over optische beeldstabilisatie. Dat zie je niet vaak op frontcameras. Ideaal voor scherpere, meer gedetailleerde selfies.

De V21 – waarvan we denken dat het er erg aantrekkelijk uitziet in Dusk Blue of Sunset Dazzle-afwerkingen – heeft een 6,44-inch AMOLED-paneel dat in staat is tot een verversingssnelheid van 90 Hz. Dat wordt vastgehouden in een slank frame van 7,3 mm, tegen de trend van stevige apparaten - zoals we de laatste tijd meer zien.

De 64-megapixel hoofdcamera aan de achterzijde - onderdeel van een trio, bestaande uit een 8 MP groothoek en 2 MP macro - maakt gebruik van zes-in-één verwerking voor optimale resultaten (bij een uitvoer van 12 MP). Maar het is echt die camera aan de voorkant die het koekje kost.

De Vivo V21 is nu verkrijgbaar vanaf £ 399 in het VK. Dat is een scherpe prijs van dit nieuw op de markt gebrachte merk. Of als u op zoek bent naar zijn topproduct, bekijk dan onze X60 Pro Plus-recensie – dat apparaat heeft een echt indrukwekkende cardanische camera aan boord, die de voortdurende bekwaamheid van het bedrijf op het gebied van smartphonefotografie laat zien.

Geschreven door Mike Lowe.