Vivo X60 vs X60 Pro vs X60 Pro +: wat is het verschil?

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - In 2020 ging Vivo wereldwijd door zijn vlaggenschip, de X50-serie , internationaal te lanceren, die in de X51 voor Europa veranderde (vreemde naamgeving, maar daar zijn we dan).

Voor 2021 is het tijd voor de volgende generatie, de toepasselijk genaamde X60, die verkrijgbaar is in drie smaken: standaard, Pro en Pro +. Maar wat is er nieuw in vergelijking met de vorige keer en hoe verschilt elk model?

X60 en X60 Pro: Midnight Black, Shimmer Blue

X60 Pro +: veganistisch leer, keizerblauw

X60 en X60 Pro: 7,6 mm dik / 177 g

X60 Pro +: 9,1 mm dik / 191 g

Met de X50-serie van de laatste generatie waren de Pro en Pro + nogal verschillende apparaten, die verschillende ideeën belichaamden als het ging om de cameras. Voor de X60-serie is dat veranderd, waarbij elk apparaat herkenbaar en duidelijk is, de progressie van het instapniveau naar het topapparaat duidelijk begrijpelijk is.

Visueel gezien is er echter niet veel verschil tussen het trio - nou ja, niet als je van voren kijkt, want de schermgrootte, de centrale geperforeerde camera en de verhoudingen zijn allemaal vrijwel hetzelfde. Zij- en achterkant echter, en dingen veranderen vanwege de apparaatdikte gerelateerd aan de camera-eenheid.

De X60 Pro + heeft ook een exclusieve kleur en een optie voor een afwerking van veganistisch leer om hem apart te zetten (wat er vreemd uitziet als plakkerig, zoals je kunt zien op onze Pro versus Pro + -foto bovenaan de pagina), terwijl de X60 en X60 Pro twee afwerkingen bieden - in zwart of blauw.

Alles: 6,56-inch Super AMOLED, FHD + -resolutie, 120 Hz vernieuwen, HDR10 +

X60 Pro & Pro +: "3D flexibel scherm"

Alles: camera met één gat

Het ding dat alle X60-apparaten met elkaar verbindt, zijn hun schermen: elk heeft een 6,56-inch Samsung-sourced AMOLED-paneel, dat dezelfde grootte en schaal heeft als de vorige X50-apparaten. Voor deze nieuwere generatie is de vernieuwingsfrequentie echter voor alle drie de handsets verhoogd van 90 Hz naar 120 Hz.

Net als bij de vorige reeks is het scherm van de X60 plat, terwijl de X50 Pro en Pro + gebogen randen hebben - het laatste paar heeft daarom iets minder zijrand voor een meer dominante weergave op het scherm.

Alles: door Vivo en Zeiss samen ontwikkeld beeldvormingssysteem / X60 Pro + alleen: Zeiss T * -coating

X60:

Hoofd: 48 megapixels, f / 1.79 diafragma, optische stabilisatie (OIS) Breed (120 graden): 13 MP, f / 2.2 Staand (50 mm): 13 MP, f / 2.46

X60 Pro:

Hoofd: 48 megapixels, f / 1.48 diafragma, cardanische stabilisatie 2.0 Breed (120 graden): 13 MP, f / 2.2 Staand (50 mm): 13 MP, f / 2.46

X60 Pro +: Hoofd: 50 megapixels, GN1 Samsung-sensor, optische stabilisatie (OIS) Breed (114 graden): 48 MP, f / 2.2, cardanische stabilisatie 2.0 Portret: 32 MP, f / 2.08 Zoom (5x): 8 MP



Het grootste verschil tussen deze drie telefoons zijn hun cameras. Maar terwijl de laatste generatie de camera in het Pro + -model totaal veranderde, is het voor deze generatie line-up een meer logische benadering.

De X60-serie is ook de eerste die de co-engineeringpartnerschap met Zeiss, het gerenommeerde Duitse optiekbedrijf, dat zijn kennis heeft verstrekt en, in het geval van de X60 Pro +, zelfs zijn beroemde T * -lenscoating om ongewenste overstraling blijkbaar te verminderen, onder de aandacht te brengen. en ghosting.

Wat je in alle drie de telefoons aantreft, is optische beeldstabilisatie, wat handig is om opnames scherp te houden. Maar het echt indrukwekkende systeem is het nieuwe cardanische stabilisatiesysteem 2.0 - waarvan we hebben vastgesteld dat het uitzonderlijk goed is bij het opnemen van video - dat beschikbaar is in de X60 Pro en Pro +.

Het cardanische systeem zit echter niet in elk apparaat op dezelfde sensor. De X60 Pro heeft dit systeem op de belangrijkste 48-megapixelsensor. De X60 Pro + maakt ondertussen gebruik van de GN1-sensor van Samsung - die fysiek groot is, net zoals je zult vinden in deSamsung S20 Ultra , en daarom te groot om te monteren met de cardanische ophanging - in dezelfde stijl als bij de X50 Pro + van vorig jaar, voegt vervolgens de cardanische stabilisatie toe aan zijn nieuwe en verbeterde 48-megapixel groothoekcamera.

Welke lens voor welke taak wordt gebruikt, hangt ongetwijfeld af van welke telefoon je krijgt, met als doel om fotos en videos van de beste kwaliteit te krijgen met de beste stabilisatie die wordt aangeboden.

De X60 Pro + is ook de enige van de drie die een optische zoomlens heeft toegevoegd - een 5x-lens - die hem helpt om betere details vast te leggen voor die verder weg gelegen onderwerpen.

Om al dat lekkers te huisvesten hebben alle drie de telefoons behoorlijk grote camerabehuizingen. De X60 Pro + is bijna belachelijk, zoals je op de foto hierboven kunt zien. Maar hey, het is allemaal eerlijk spel als de kwaliteit zo goed is - en geen enkele andere maker pusht een cardanisch systeem zo geavanceerd als wat hier wordt aangeboden.

X60 en X60 Pro: Qualcomm Snapdragon 870, 8 GB / 12 GB RAM

X60 Pro +: Qualcomm Snapdragon 888, 12 GB RAM

X60: batterij van 4300 mAh, snel opladen van 33 W.

X60 Pro: 4200 mAh-batterij, 33 W opladen

X60 Pro +: 4200 mAh, 55 W opladen

Alle apparaten: 5G-connectiviteit

Interessant is dat de X60 en X60 Pro niet het hoogwaardige Qualcomm Snapdragon-platform aanpakken, maar in plaats daarvan de 870-chipset aanbieden. Dit is eigenlijk geen grote verrassing - gedeeltelijk omdat het een kostenbesparende oefening is - maar het is nog steeds superkrachtig en geschikt voor 5G.

Bovendien geeft het de Pro + nog meer ruimte om te pronken, aangezien dat model de Qualcomm Snapdragon 888 gebruikt - die zo goed is als de dingen nu krijgen - samen met standaard 12 GB RAM. Het is natuurlijk ook geschikt voor 5G.

De batterijcapaciteit verschilt marginaal tussen de instapmodel handset en de Pro en Pro +, maar niet in die mate dat het waarschijnlijk een groot verschil zal maken in de levensduur. Opladen gaat snel, met 33 W, en gaat extra snel (55 W) in de Pro + handset. Geen enkele biedt echter draadloos opladen, wat hier als een toenemende norm in de concurrentie misschien een afwezigheid lijkt.

Alle handsets: lanceringsdatum en prijs nader te bepalen

De grote vraag: wanneer kun je een telefoon uit de Vivo X60-serie krijgen? Op dit moment weten we het gewoon niet. Noch hoeveel ze zullen kosten.



Trouwens, gezien de wereldwijde lancering van de X50-serie - inclusief de naamswijziging van de X51 - vermoeden we dat de X60 een soortgelijk proces zal volgen. Maar hopelijk met een betere naam (of helemaal geen verandering).

Beste smartphones 2021 beoordeeld: de beste mobiele telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn Door Chris Hall · 25 maart 2021

We kijken ernaar uit dat Vivo deze handsets op de wereldmarkt brengt, vanwege het simpele feit dat het cardanische stabilisatiesysteem een echte topfunctie is die je nergens anders zult vinden.

En met Zeiss ook op de kaarten, zou Vivo kunnen strijden om de maker van smartphonecameras te worden om op te letten - ideaal in een tijd waarin de concurrentie, zoals OnePlus met zijn Hasselblad-partnerschap , er nog steeds niet echt in snijdt ( zoals wij zei in onze OnePlus 9 Pro-recensie ).

Geschreven door Mike Lowe.