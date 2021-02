Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Met Mobile World Congress op handen - zoals MWC Shanghai, van 23 tot 25 februari - vermoeden we dat veel Chinese megamerken hun nieuwste producten zullen leveren.

Een daarvan is Vivo, met een lek van de S9 onthuld op de Chinese sociale mediasite Weibo door een gereputeerde tipgever . En, op basis van de begeleidende tekst, lijkt het de eerste te zijn die MediaTeks Dimensity 1100-chipset gebruikt.

Vivo wordt een prominenter wereldwijd merk, nadat het zijn vlaggenschip X51 aan de wereld heeft uitgebracht - compleet met cardanische camera-instellingen - zodat elk nieuw apparaat een grotere kans heeft op internationale release.

Vivo verspilt ook geen tijd. De voorganger van de S9 - de S7, die in augustus 2020 werd aangekondigd - ligt immers nog niet in de winkels. Het is dus geen verrassing dat de twee handsets uiteindelijk qua ontwerp vergelijkbaar zijn, op basis van dit lek.

Beste smartphones 2021: de beste mobiele telefoons die momenteel te koop zijn Door Chris Hall · 16 februari 2021

Headline-functies zijn onder meer een 44-megapixel selfie-camera aan de voorkant, samen met een andere 44 MP-eenheid als onderdeel van een opstelling met twee cameras aan de achterkant. Er wordt gezegd dat het een scherm met Full HD + resolutie, 12 GB RAM, een batterij van 4000 mAh en ook snel opladen van 33 W.

Alle ogen zijn nu gericht op MWC Shanghai, dat de eerste show van het jaar zal zijn die echt de wet vastlegt over wat je kunt verwachten van smartphones in 2021.

Geschreven door Mike Lowe.