Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - De Chinese telefoonfabrikant Vivo heeft zijn volgende vlaggenschip aangekondigd .

Het heet de X60 en debuteert alleen in China, omdat Vivo nog geen wereldwijde beschikbaarheidsdetails heeft onthuld. Het kondigde echter een tweede versie aan genaamd X60 Pro . Het zei ook dat een andere variant, de Vivo X60 Pro Plus (die naar verwachting in januari 2021 zijn eigen evenement zal krijgen), zal arriveren met de Snapdragon 888-processor van Qualcomm.

De andere twee zullen beschikken over de Exynos 1080 5nm-processor van Samsung.

Zowel de X60 als de X60 Pro worden geleverd met FHD + -schermen en ondersteunen 5G-ondersteuning. De X60 begint bij 3498 yuan (£ 393 / $ 536), terwijl het X60 Pro-model begint bij 4498 yuan (£ 505 / $ 6890. Beide nieuwe vlaggenschiptelefoons van Vivo kunnen vanaf 8 januari 2021 in China worden gereserveerd.

Andere veel voorkomende kenmerken zijn een 6,56-inch E3 AMOLED-scherm met een resolutie van 2376 x 1080 pixels met HDR10 + -ondersteuning en een vernieuwingsfrequentie van 120 Hz.

De X60 Pro heeft een hoofdcamera aan de achterzijde die bestaat uit een 48-megapixel f / 1.5 Sony IMX598-sensor met 4-assige OIS, evenals een 13-megapixel 120-graden ultrabrede camera die ook dienst doet als macrocamera, een 13-megapixel 2x 50 mm tele en een 8 megapixel f / 3.4 5x periscoopcamera.

1/3 Vivo x60

Wat betreft de X60, deze heeft alleen de belangrijkste 48-megapixelcamera, plus 13-megapixel 2x tele- en ultrabrede cameras aan de achterkant. Het heeft een batterijcapaciteit van 4300 mAh, is verkrijgbaar met configuraties van zowel 8/128 GB als 8/256 GB en wordt geleverd in een extra kleur. De X60 Pro wordt geleverd in een enkele configuratie van 12 GB / 256 GB en heeft een batterij van 4200 mAh die 33 W kan opladen. Beide Vivo-telefoons draaien Android 11 onder OriginOS 1.0.

Nogmaals, nog geen woord over internationale beschikbaarheid voor de X60 en X60 Pro.

Geschreven door Maggie Tillman.