(Pocket-lint) - Vivo wil indruk maken met zijn smartphonecameras, nadat het een co-engineeringpartnerschap heeft aangekondigd tussen met Zeiss, het wereldberoemde optiekbedrijf.

Het eerste apparaat dat zal profiteren van de Zeiss touch zal de aankomende Vivo X60 zijn, als onderdeel van de Vivo Zeiss Master Photography-campagne.

Het is ook niet alleen een naam voor de naam, want de bedrijven hebben een gezamenlijk onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma opgezet, het Vivo Zeiss Imaging Lab, met als doel "om gezamenlijk baanbrekende innovaties in mobiele beeldtechnologie te promoten en te ontwikkelen".

Het is natuurlijk niet de eerste keer dat we de naam Zeiss op telefoons zien, waarbij zowel Nokia als Sony Mobile ook gebruik maken van de optische expertise van het bedrijf.

Terwijl het landschap van fotografie verschuift - met een sterke daling van de traditionele verkoop van cameras ten opzichte van meer geavanceerde mobiele apparaten - hebben we ook gezien dat andere optica- en cameramakers hun focus verlegden. Leica ging bijvoorbeeld een partnerschap aan met Huawei en hielp de Chinese gigant om enkele van de beste telefooncameras te produceren die we ooit hebben gezien.

Vivo - wat een relatief nieuwe naam is in het westen, met de lancering van zijn eerste smartphone, de X51 - is een enorm merk onder de paraplu van BBK Electronics, waaronder Oppo en Realme. Het is geen kleine jongen, met aanzienlijke onderzoeks- en ontwikkelingsinvloed en productontwerp- en engineeringcapaciteiten.

De beeldkwaliteit van het bedrijf heeft al innovatie getoond, waarbij de X50 Pro de eerste cardanische optiek in een telefoon is .

Daarom stolt dit nieuwe Zeiss-partnerschap alleen maar de honger van het bedrijf om grotere ontwikkelingen na te streven - dus het zal interessant zijn om te zien wat de Vivo X60 en toekomstige vlaggenschiptelefoons te bieden hebben.

Geschreven door Mike Lowe.