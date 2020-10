Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Na door de jaren heen tal van toonaangevende smartphone-innovaties te hebben getoond - van de eerste pop-up selfie-cameratelefoon , de NEX S ; naar zijn Dual Display-telefoon (die daadwerkelijk in China is gelanceerd); naar het havenvrije concept dat het voorziet; en het bijna bezelvrije NEX 3-vlaggenschip - Vivo wordt nu eindelijk in Europa gelanceerd.

De eerste Europese handset, de Vivo X51, is het equivalent van de X50 Pro-telefoon die we eerder in 2020 hebben beoordeeld . Die naamsverschuiving lijkt misschien klein, want dat is het ook: de X51 is net zo pro als de X50 Pro, compleet met de eerste cardanische camera die we ooit in een telefoon hebben gezien. En heel indrukwekkend is het ook.

De grotere take-away zit echter op de softwareafdeling. Hoewel de X50 volledig op Google Android draait, wordt hij geleverd met een versie van Vivo Funtouch OS. De X51 heeft echter een globale versie van die software, die nog dichter bij Google Android wil staan. Het klinkt alsof Vivo echt serieus is over deelname aan de rest van de wereld, want dat is een grote stap voorwaarts voor de beoogde gebruikers.

De Vivo X51 is ook scherp geprijsd, met zijn vraagprijs van £ 749, wat hem goed positioneert ten opzichte van mogelijke rivalen, zelfs van Samsung, met zijn Galaxy S20 Fan Edition . Hoewel we, met een naam die zo vreemd generiek is als "X51", denken dat Vivo zijn naamgevingsstrategie moet heroverwegen om met een beetje meer een knal te landen.

Geschreven door Mike Lowe.