De fusie van Virgin Media O2, wat het voor u betekent

Deze pagina is vertaald met behulp van AI en machine learning.

(Pocket-lint) - Virgin Media en O2 zijn gefuseerd tot één bedrijf, nu onder de gecombineerde naam Virgin Media O2.

Maar wat betekent dit nieuwe samenkomen eigenlijk, afgezien van de naam? Welke impact heeft het op bestaande klanten? En welke diensten biedt Virgin Media O2?

We leggen alles hieronder uit.

Virgin Media en O2, voor het eerst aangekondigd in mei 2020 en een jaar later geratificeerd door de Britse mededingings- en marktenautoriteit, zijn nu gecombineerd in een 50-50-deal om één communicatiegigant te worden.

Het nieuwe bedrijf is een joint venture tussen Liberty Global, eigenaar van Virgin Media en Telefónica, eigenaar van O2, en is opgericht om een compleet dienstenpakket te bieden: mobiel, tv en glasvezelbreedband. Dit stelt het bedrijf in staat om BT / EE frontaal aan te pakken.

Virgin Media bood al mobiele diensten aan, maar als MVNO (mobiele virtuele netwerkoperator), wat betekende dat het de mobiele dienst van een ander netwerk gebruikte om zijn klanten te verbinden. Het maakt momenteel gebruik van het netwerk van Vodafone - nadat het oorspronkelijk EEs heeft gebruikt. Maar dat gaat nu waarschijnlijk weer veranderen.

Door de deal zal het nieuwe bedrijf waarschijnlijk zijn connectiviteitsopties uitbreiden, waaronder gigabit glasvezelbreedband en 5G. De CEO van Virgin Media, Lutz Schüler, heeft dezelfde positie ingenomen voor het nieuwe bedrijf.

"Met het snelste breedband- en betrouwbaarste mobiele netwerk in het Verenigd Koninkrijk is Virgin Media O2 het complete pakket", zei hij.

"We zijn klaar om de markt wakker te schudden en de concurrent te zijn die het land nodig heeft in een tijd waarin keuze nog nooit zo belangrijk is geweest. Door investeringen en innovatie in geavanceerde infrastructuur en toekomstige technologie zullen we meer mensen in contact brengen met de dingen waar ze van houden. , gemeenschappen in het hele land ondersteunen, bedrijven helpen groeien en de Britse economie aandrijven.

"Zonder grenzen aan onze ambitie, zijn we hier om het VK te upgraden - en onze missie begint vandaag."

Als u een bestaande O2- of Virgin Media-klant bent (mobiel, tv of breedband), zult u in eerste instantie waarschijnlijk niet veel veranderen - althans buiten het overzicht van facturen.

In de komende maanden krijgt u echter mogelijk ruimere tarieven en plannen aangeboden die ook andere diensten omvatten, bijvoorbeeld een alles-in-één pakket voor kabeltelevisie, breedband en 5G.

"Hoewel er op dit moment geen verandering is in de bestaande diensten, zijn er plannen om later dit jaar naadloze breedband-, entertainment- en mobiele diensten aan te bieden op één plek, onder één dak", aldus het bedrijf in een verklaring.

Klanten van Virgin Media Business zullen waarschijnlijk ook nieuwe, aanvullende diensten aangeboden krijgen onder de vlag van Virgin Media O2 Business.

Bovendien, zoals hierboven vermeld, is het waarschijnlijk dat klanten van Virgin Mobile hun netwerkconnectiviteit zullen laten overschakelen van het gebruik van het systeem van Vodafone naar dat van O2. We weten nog niet wanneer dit kan gebeuren, aangezien Virgin Media een deal heeft gesloten met Vodafone die loopt tot 2026. Het kan zijn dat het contract doorloopt tot het afloopt.

Het kan ook zijn dat de klanten van Virgin Mobile de kans krijgen om hun contracten over te schakelen naar O2-equivalenten.

Wanneer dat gebeurt, kunt u veranderingen in de netwerkdekking ervaren, vooral 5G, waar verschillende netwerken momenteel verschillende sterke en zwakke punten hebben als het gaat om locaties.

De niet-mobiele breedbandactiviteiten van O2 werden in 2013 door Sky gekocht, dus deze fusie zal het nieuwe bedrijf in staat stellen opnieuw vast breedband aan te bieden aan O2-klanten.

We zullen updaten wanneer we meer weten over nieuwe services en wijzigingen.

Geschreven door Rik Henderson.